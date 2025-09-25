Смолов: В РПЛ будет серьезная борьба за чемпионство

Бывший форварди сборной Россииподелился мнением о фаворите РПЛ сезона-2025/2026 после поражения «быков» в домашнем матче 9-го тура против «Зенита» (0:2).

«Изменилось ли представление о том, кто фаворит РПЛ? У меня не появился другой фаворит. Я просто думаю, что сезон будет такой же, как и предыдущие два: до последнего тура борьба. То есть не будет какого-то явно фаворита, который там за четыре-пять туров станет чемпионом.

Просто я думал, что если "Краснодар" обыграет "Зенит" сейчас, то в теории это всё… Они бы могли, грубо говоря, сильно раньше себе обеспечить чемпионство. Сейчас я думаю, что будет серьезная борьба», — сказал Смолов в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

На данный момент «Краснодар» лидирует в чемпионате с 19 очками. «Зенит» занимает пятую строчку, имея в активе 16 баллов.