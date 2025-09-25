Эракович: «Зенит» будет чемпионом России

Центральный защитник «Зенита»считает, что его команда по итогам сезона РПЛ финиширует на первом месте.

«Самое главное в матче с "Краснодаром" — победа, получили три очка. Конечно, это очень важная победа, мы должны выигрывать каждый матч, играть как с "Краснодаром". Что касается старта, то у нас не хватало реализации, и мы много пропустили мячей. Конечно, мы в чемпионской гонке. Я уверен, что мы сможем выиграть РПЛ. Думаю, что "Зенит" — лучшая команда российского футбола», — цитирует Эраковича ТАСС.

В 9-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде переиграл «Краснодар» со счетом 2:0. Сейчас питерцы идут пятыми с 16 очками. Впереди «Краснодар» (19), ЦСКА (18), «Балтика» (17) и «Локомотив» (17).