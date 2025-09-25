ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эракович: «Зенит» будет чемпионом России

    Футбол РПЛ Зенит Краснодар ЦСКА Балтика
    Центральный защитник «Зенита» Страхиня Эракович считает, что его команда по итогам сезона РПЛ финиширует на первом месте.

    Страхиня Эракович
    Страхиня Эракович

    «Самое главное в матче с "Краснодаром" — победа, получили три очка. Конечно, это очень важная победа, мы должны выигрывать каждый матч, играть как с "Краснодаром". Что касается старта, то у нас не хватало реализации, и мы много пропустили мячей. Конечно, мы в чемпионской гонке. Я уверен, что мы сможем выиграть РПЛ. Думаю, что "Зенит" — лучшая команда российского футбола», — цитирует Эраковича ТАСС.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 9-м туре чемпионата России «Зенит» на выезде переиграл «Краснодар» со счетом 2:0. Сейчас питерцы идут пятыми с 16 очками. Впереди «Краснодар» (19), ЦСКА (18), «Балтика» (17) и «Локомотив» (17).

