ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей АндроновАлексей Андронов: Такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел
  • 09:30
    • Александрова пробилась в полуфинал турнира в Сеуле
  • 08:26
    • Свентек разгромила Крейчикова на турнире в Сеуле
  • 08:19
    • Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Ханчжоу
  • 00:08
    • «Реал Сосьедад» Захаряна уступил «Бетису» в матче Примеры
  • 23:47
    • Дубль Белотти обеспечил «Кальяри» победу над «Лечче»
    Все новости спорта

    Тотти: Надеюсь, что Гаттузо сможет вывести Италию на ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Италии Футбол Италии
    Легенда итальянского футбола Франческо Тотти верит в тренерские способности своего бывшего партнера по Скуадре Адзурре Дженнаро Гаттузо.

    Франческо Тотти
    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Франческо Тотти

    «Немного странно видеть Дженнаро Гаттузо на скамейке сборной, ведь мы с ним играли вместе. Но я очень рад за него и надеюсь, что он сможет вывести Италию на чемпионат мира.

  • Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться
  • Дженнаро Гаттузо, похоже, решил сломать вековые традиции итальянского футбола
  • 11/09/2025

    • Пропустить турнир в 3-й раз подряд было бы невыносимо. Мы и так уже слишком к этому привыкли», — сказал чемпион мира-2006 в составе итальянцев.

    Сейчас Италия идет второй в группе I с 9 очками в 4 играх и на шесть очка отстает от лидирующей Норвегии. Первое место в группе обеспечивает прямую путевку на ЧМ-2026, второе — возможность побороться за нее в раунде плей-офф.

    Прогнозы и ставки на футбол

    До этого Италия не смогла два раза подряд отобраться на ЧМ-2018 и ЧМ-2022. На двух предыдущих турнирах (2010 и 2014) команда завершала выступления на групповом этапе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красные дьяволы» снова проиграют?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • «Реал» и забьет, и пропустит
  • «Реал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Бавария» продолжит сметать соперников
  • «Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет до 15 000 рублей без депозита ИгратьФрибет 3000 рублей после регистрации ИгратьФрибет до 10 000 новым клиентам ИгратьVIP-бонус 25 000 руб., промо: LIVESPORT ИгратьФрибет 2000 рублей новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.40
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры