Тотти: Надеюсь, что Гаттузо сможет вывести Италию на ЧМ-2026

Легенда итальянского футболаверит в тренерские способности своего бывшего партнера по Скуадре Адзурре

«Немного странно видеть Дженнаро Гаттузо на скамейке сборной, ведь мы с ним играли вместе. Но я очень рад за него и надеюсь, что он сможет вывести Италию на чемпионат мира.

Пропустить турнир в 3-й раз подряд было бы невыносимо. Мы и так уже слишком к этому привыкли», — сказал чемпион мира-2006 в составе итальянцев.

Сейчас Италия идет второй в группе I с 9 очками в 4 играх и на шесть очка отстает от лидирующей Норвегии. Первое место в группе обеспечивает прямую путевку на ЧМ-2026, второе — возможность побороться за нее в раунде плей-офф.

Прогнозы и ставки на футбол

До этого Италия не смогла два раза подряд отобраться на ЧМ-2018 и ЧМ-2022. На двух предыдущих турнирах (2010 и 2014) команда завершала выступления на групповом этапе.