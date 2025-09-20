1-й тайм Валенсия — АтлетикОнлайн
    Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде«Валенсия» — «Атлетик»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
    «РБ Лейпциг» дома победил «Кельн»

    «РБ Лейпциг» — «Кельн»: счет матча 3:1, обзор голов

    «Лейпциг» в гостях обыграл «Кельн» в матче 4-го тура Бундеслиги- 3:1.

    Йоан Бакайоко
    Йоан Бакайоко

    За «быков» отметились голами Ассан Удраого (13'), Ромуло (13') и Давид Раум (13').

    Единственный мяч в составе «козлов» забил Ян Тильман на 23-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Кёльн 3:1
    Голы: 1:0 Ассан Уэдраого (13'), 1:1 Ян Тильман (23'), 2:1 Romulo Cruz (44'), 3:1 Давид Раум (45 + 4') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Боте Баку (Коста Неделькович, 80'), Давид Раум, Николас Зайвальд, Ассан Уэдраого (Эзекил Банзузи, 58'), Кристоф Баумгартнер (Кевин Кампль, 90'), Жоан Бакайоко (Конрад Хардер, 80'), Ян Дьоманде (Andrija Maksimovic, 90'), Romulo Jose Cardoso da Cruz Кёльн: Марвин Швебе, Эрик Мартель (Денис Хусейнбашич, 59'), Себастьян Себулонсен (Флориан Кайнц, 73'), Тимо Хюберс, Якуб Каминьский, Ян Тильман (Линтон Майна, 59'), Мариус Бюльтер (Said El Mala, 46'), Том Краус, Джан-Лука Вальдшмидт (Рагнар Ахе, 59'), Isak Bergmann Johannesson, Joel Schmied Предупреждения: Эрик Мартель (45 + 3'), Боте Баку (69')

    «Лейпциг» с 9 очками поднялся на 2-ю строчку в Бундеслиге, «Кельн» с 7 баллами спустился на 4-ю позицию.

