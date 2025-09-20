1-й таймЛанс ― ЛилльОнлайн
    Оливье Жиру«Ланс» ― «Лилль»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги 1
    «Манчестер Юнайтед» одолел «Челси» на своем поле

    «Манчестер Юнайтед» — «Челси»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси
    «Манчестер Юнайтед» дома оказался сильнее «Челси» в матче 5-го тура АПЛ — 1:0.

    Каземиро
    Каземиро

    Лондонцы оказались в меньшинстве после удаления вратаря Роберта Санчеса на 5-й минуте игры.

    «Ман Юнайтед» открыл счет уже на 14-й минуте благодаря голу Бруну Фернандеша, а уже на 37-й минуте Каземиро удвоил преимущество хозяев.

    На 45+5-й минуте все тот же Каземиро «восстановил» равенство в составах команд, удалившись за вторую желтую карточку.

    На 80-й минуте Трево Чалоба сократил отставание, но на более гостей в данной встрече не хватило.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Челси 2:1
    Голы: 1:0 Бруну Фернандеш (14'), 2:0 Каземиро (37'), 2:1 Трево Чалоба (80') Манчестер Юнайтед: Маттейс де Лигт, Гарри Магуайр (Лени Йоро, 70'), Люк Шоу, Нуссайр Мазрауи (Матеус Кунья, 65'), Патрик Доргу, Каземиро, Бруну Фернандеш (Кобби Майну, 87'), Алтай Байындыр, Амад Диалло, Брайан Мбемо (Мэйсон Маунт, 69'), Беньямин Шешко (Мануэль Угарте, 46') Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья (Мало Гюсто, 64'), Рис Джеймс, Жоао Педро, Коул Палмер (Андрей Сантос, 21'), Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Весли Фофана (Тирик Джордж, 64'), Трево Чалоба, Педру Нету (Олуватосин Адарабиойо, 7'), Estevao Willian (Филип Йоргенсен, 6') Предупреждения: Каземиро (17'), Марк Кукурелья (44'), Каземиро (45 + 5'), Enzo Maresca (45 + 6'), Энцо Фернандес (48'), Трево Чалоба (50'), Тирик Джордж (73'), Олуватосин Адарабиойо (90 + 6') Удаление: Роберт Санчес (5')

    «Манчестер Юнайтед» с 7 очками поднялся на 9-е месте в АПЛ, «Челси» с 8 баллами пока остается на 6-й позиции.

