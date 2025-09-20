В субботу на «Стад Боллар-Делелис» пройдет одно из главных северофранцузских дерби — «Ланс» примет «Лилль» в рамках пятого тура Лиги 1 сезона-2025/26. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

36' Вердонк получил жёлтую карточку за грубый фол на Сангаре.

35' Быстро возобновлена игра, Ланс серьёзно поджимает соперника.

33' Пришлось даже остановить матч арбитру, дым слишком густой.

32' Товен заработал угловой, а трибуны, тем временем, горят в прямом смысле слова! За воротами и на боковой трибуне масштабная пиротехника от домашних фанатов.

30' Под мощным ливнем растянули перфоманс фанаты Ланса, очень необычная атмосфера для Лиги 1.

Статистика матча 3 Удары в створ 2 1 Удары мимо 2 51 Владение мячом 50 2 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 2 Фолы 4

28' ГООООООООООЛ! Ланс впереди! Пошёл ливень, и хоязева сразу забили со стандарта! Удоль отлично подставил ногу после подачи с угла поля. 1:0!

25' Очень хитро отдавал передачу Бенталеб на Харальдссона, но тот не был готов принять мяч в штрафной.

24' Озер очень хорош на выходе! Метрах в 35 от ворот перехватил пас на Саида.

22' Риссер выручил команду после удара Коррея из штрафной! Харальдссон пытался добить, но отправил мяч выше ворот.

19' Фофана пробил низом из-за штрафной, прямо в кипера.

18' Вердонк выходит вместо Перо, он не смог продолжить матч из-за травмы.

15' И снова перед воротами оказался Коррея, Риссер спас на выходе!

15' Корреа пробил из штрафной в защитник, могло быть опасно.

13' В своей штрафной отработал Саид после подачи, не дал Харальдссону добраться до мяча.

11' Саид навесил с левого фланга, отправил мяч выше ворот.

09' Слегка упал темп после стартовых минут, но очень напряжённая борьба идёт в центре поля.

06' Жиру пробил мимо в падении, опасно простреливал Перо с левого фланга.

05' Озер выручает после удара Товена! Успел выйти кипер и не дать пробить Флориану.

03' Ланс забивает из офсайда! Фофана пробил головой, Саид оказался во вне игры.

01' Стартовый свисток в дерби, поехали!

До матча

21:45 В Лансе уже по-осеннему: к ночи температура воздуха может опуститься до 15 градусов, а ещё днём было +20 с грозой . В общем, отличная погода для дерби!

21:30 Судейская бригада: главный арбитр — Жереми Пиньяр. Помощники: Ореаль Люж и Александр Варден. Четвёртый арбитр: Жоффруа Куньяр. ВАР: Вилли Делажо. Ассистент ВАР: Жоффруа Пуассон.

21:15 Гости чуть позже объявили состав: Озер, Манди, Нгой, Мбемба, Перо, Бенталеб, Буадди, Фернандес-Пардо, Харальдссон, Коррея, Жиру.

21:10 Стал известен состав «Ланса»:

Риссер, Градит, Сарр, Агилар, Баидо, Томассон, Сангаре, Удоль, Товен, Саид, Фофана.

«Ланс»

Команда Пьера Сажа подходит к матчу с 6 очками и находится на восьмом месте. В прошлом туре «Ланс» не смог навязать борьбу «Пари Сен-Жермен» и уступил со счётом 0:2. Это поражение прервало их серию из двух побед подряд в чемпионате.

Статистика домашних игр в 2025 году тревожит болельщиков: уже семь поражений на своём поле, и новый неудачный результат повторит антирекорд клуба по числу домашних неудач за календарный год. При этом победа в субботу позволит «Лансу» сравняться по очкам с результатом первых пяти туров прошлого сезона.

Ситуацию осложняют травмы: Чавес (лодыжка) и Машаду (колено) остаются вне заявки. В матче против парижан тренер сделал три замены в стартовом составе, выпустив Самсона Байду, Моргана Гилавоги и Одсона Эдуара.

«Лилль»

Команда Бруно Женезио начала сезон мощно: 10 очков после четырёх туров и второе место в таблице. «Лилль» пока не проигрывал, и вместе с ПСЖ остаётся одной из двух команд без поражений в чемпионате. В предыдущем туре «доги» оформили волевую победу над «Тулузой» (2:1), где Набиль Бенталеб реализовал пенальти, а Этан Мбаппе забил победный мяч.

Особенность нынешнего «Лилля» — поздние голы: 11 из 13 мячей команда забила во вторых таймах, причём пять — в компенсированное время. Такой характер позволил клубу стартовать лучше, чем в большинстве сезонов последних лет: четыре победы в пяти турах могут повторить результат образца 1952/53.

Кадровая ситуация непроста: вне игры Усман Туре (кресты), Хакон Арнар Харальдссон (бедро), Тома Менье (пах), Марк-Орель Кайяр (локоть). В прошлом туре Александро получил повреждение. Но при этом атакующая линия выглядит боеспособной, а оборона остаётся достаточно надёжной.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80