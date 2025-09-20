В 9-м туре РПЛ «Динамо» Мх примет московский «Локомотив». Поединок состоится 20 сентября в 19:30 мск.
Хозяева перед этой непростой встречей имеют неутешительную статистику — одна победа в пяти турах при трех поражениях и одной ничьей. В прошлом туре «Динамо» уступило «Рубину» 0:1, хотя перед этим смогло одолеть «Динамо» московское. Пока коллектив на 12-м месте, но уже в этом туре рискует опуститься ниже.
«Локо» имеет 16 очков и занимает 3-е место. Позиция шаткая и нужно набирать очки. В последних 4 турах клуб разжился только 4 баллами. Однако «паровозы» являются одной из немногих команд без единого поражения в новом сезоне РПЛ. «Локомотив» одолел «Динамо» в 2 из 3 очных поединков и ни разу не проиграл. Сможет ли он выиграть сегодня?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Фаворитом букмекеров выступает «Локомотив» за 2.26, на победу «Динамо» стоит 3.45, на ничью — 3.15.
- Эксперты LiveSport ждут не слишком результативный поединок.
- Искусственный интеллект считает, что будет ничья 1:1.
Трансляция матча
