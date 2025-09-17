ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    РишарлисонГлавная проблема Анчелотти: кто станет «девяткой» Бразилии на ЧМ-2026
  • 23:56
    • Дубль Кейна помог «Баварии» победить «Челси»
  • 23:53
    • «ПСЖ» разнес «Аталанту» в Лиге чемпионов
  • 23:52
    • «Интер» обыграл в гостях «Аякс»
  • 22:48
    • «Зенит» победил «Ахмат» в Кубке России, у Соболева — дубль
  • 22:32
    • «Динамо» разгромило «Сочи» в Кубке России, Тюкавин забил гол
    Дубль Кейна помог «Баварии» победить «Челси»

    «Бавария» — «Челси»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Германии Бавария Футбол Англии Челси
    «Бавария» на своем поле одолела «Челси» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.

    Счет в матче был открыт на 20-й минуте после автогола Трево Чалобы. На 27-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти, а спустя две минуты Коул Палмер сократил разрыв в счете.

    Харри Кейн оформил дубль на 67-й минуте и установил окончательный счет в матче.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Бавария — Челси 3:1
    Голы: 1:0 Трево Чалоба (автогол) (20'), 2:0 Гарри Кейн (пенальти) (27'), 2:1 Коул Палмер (29'), 3:1 Гарри Кейн (63'), 3:2 Коул Палмер (89') Бавария: Мануэль Нойер, Деотшанкюль Юпамекано, Жонатан Та (Ким Мин Джэ, 46'), Йосип Штанишич (Саша Боэ, 51'), Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Александар Павлович (Леон Горецка, 64'), Майкл Олисе, Луис Диас, Серж Гнабри (Том Бишоф, 90'), Гарри Кейн (Николас Джексон, 90') Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс (Андрей Сантос, 68'), Марк Кукурелья, Олуватосин Адарабиойо, Мало Гюсто, Жоао Педро, Энцо Фернандес (Estevao Willian, 81'), Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Трево Чалоба, Педру Нету (Алехандро Гарначо, 68') Предупреждения: Жонатан Та (29'), Enzo Maresca (30'), Майкл Олисе (85'), Конрад Лаймер (85'), Андрей Сантос (90 + 6')

    В следующем туре «Челси» примет «Бенфику» 30 сентября в Лондоне, «Бавария» в тот же день сыграет в гостях против «Пафоса».

