Умтити завершил карьеру в 31 год

Бывший защитник сборной Франциипринял решение завершить карьеру.

«После напряженной карьеры со взлетами и падениями пришло время прощаться. Я отдал все и ни о чем не жалею. Хочу поблагодарить все клубы, президентов, тренеров и игроков, с которыми я пересекался. Спасибо, "Лион". Спасибо, "Барселона". Спасибо, "Лилль". Спасибо, "Лечче". Спасибо, сборная Франции. И спасибо всем болельщикам за поддержку», — написал Юмтити на своей странице в социальных сетях.

Последним клубом 31-летнего защитника стал «Лилль». Умтити является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.