У ЦСКА есть отличный шанс добрать очки, обыграв «Ростов», который сейчас имеет большие проблемы. «Армейцы» исправно набирают баллы с начала сезона. У них 4 победы и 3 ничьи.
«Ростову» сегодня явно не стоит рассчитывать на победу. Тем более что она у «сельмашей» всего лишь одна. Скорее всего, хозяева попытаются сыграть на ничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 3.30 на победу «Ростова», 3.40 на ничью, 2.21 на победу ЦСКА.
- Эксперты LiveSport рассказали, одержит ли ЦСКА легкую победу.
- ИИ удивил и спрогнозировал победу «Ростова» 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.