    «Ростов» — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Ростов ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче 8-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на выезде сыграет с «Ростовом». Поединок команды проведут на «Ростов Арене» 14 сентября. Старт в 19:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    У ЦСКА есть отличный шанс добрать очки, обыграв «Ростов», который сейчас имеет большие проблемы. «Армейцы» исправно набирают баллы с начала сезона. У них 4 победы и 3 ничьи.

    «Ростову» сегодня явно не стоит рассчитывать на победу. Тем более что она у «сельмашей» всего лишь одна. Скорее всего, хозяева попытаются сыграть на ничью.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 3.30 на победу «Ростова», 3.40 на ничью, 2.21 на победу ЦСКА.

    • Эксперты LiveSport рассказали, одержит ли ЦСКА легкую победу.

    • ИИ удивил и спрогнозировал победу «Ростова» 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

