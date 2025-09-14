В матче 8-го тура российской Премьер-лигина выезде сыграет с. Поединок команды проведут на «Ростов Арене» 14 сентября. Старт в 19:30 мск.

У ЦСКА есть отличный шанс добрать очки, обыграв «Ростов», который сейчас имеет большие проблемы. «Армейцы» исправно набирают баллы с начала сезона. У них 4 победы и 3 ничьи.

«Ростову» сегодня явно не стоит рассчитывать на победу. Тем более что она у «сельмашей» всего лишь одна. Скорее всего, хозяева попытаются сыграть на ничью.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 3.30 на победу «Ростова», 3.40 на ничью, 2.21 на победу ЦСКА.

Эксперты LiveSport рассказали, одержит ли ЦСКА легкую победу.

ИИ удивил и спрогнозировал победу «Ростова» 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

