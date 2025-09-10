Турецкий журналист Дикме: «Фенербахче» находится в сложной ситуации

Турецкий спортивный журналистотреагировал на назначениеглавным тренером

«Фенербахче находится в сложной ситуации и хочет немедленно выиграть чемпионат. Сезон уже начался, а трансферное окно почти закончилось. Это сложный процесс для любого нового тренера. Если они не выиграют чемпионат, то в Турции их будут считать неудачниками», — сказал Дикме «СЭ».

Клуб объявил о подписании контракта с 39-летним специалистом во вторник, 9 сентября. Тедеско заключил контракт с «Фенербахче» до конца июня 2027 года.

Ранее он работал главным тренером сборной Бельгии и московского «Спартака» с 2019 по 2021 год. В «Фенербахче» он сменил Жозе Моуринью, который покинул клуб после неудачного выступления в квалификации Лиги чемпионов.