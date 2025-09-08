Литва напугала Нидерланды в отборе на ЧМ: Депай спас победу рекордным голом

С первых минут гости захватили мяч и словно пытались показать: сенсаций сегодня не будет. Владение доходило до 80%, Литва лишь изредка выносила мяч куда подальше. Но давление быстро принесло результат.
Два мяча за полчаса — и потеря концентрации?
На 11-й минуте Коди Гакпо прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, где первым оказался Мемфис Депай. Удар в касание — и мяч в сетке. Гол не только вывел «оранжевых» вперёд, но и вошёл в историю: это был 51-й мяч Мемфиса за сборную, больше, чем у Робина ван Перси. В этот момент Депай официально стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
На волне успеха гости продолжили давить. В центре поля прекрасно работала связка Тимбер — Схаутен, фланги активно нагружали Мален и Гакпо. И в середине тайма Нидерланды удвоили преимущество.
Доньелл Мален воспользовался ошибкой литовца, протащил мяч и прострелил вдоль ворот. После рикошета — отскок к Квинтену Тимберу, который без шансов воспользовался моментом — 2:0. Казалось, всё ясно: класс и опыт «оранжевых» слишком велики для соперника из второй сотни рейтинга ФИФА.
Литовский камбек за десять минут
Но футбол хорош тем, что переворачивает сюжеты в самые неожиданные моменты. Хозяева, до того действовавшие осторожно, внезапно оживились. На 36-й минуте Юстас Ласицкас рванул по флангу, обыграл двух соперников и нашёл пасом Гвидаса Гинейтиса. Молодой полузащитник «Торино» ударом с линии штрафной отправил мяч в дальний угол
А в самой концовке тайма стадион взорвался вновь. После штрафного удара того же Гинейтиса защитник Эдвинас Гирдвайнис выиграл верховую борьбу и головой пробил мимо Вербрюггена. 2:2 к перерыву — и вот уже сенсация на горизонте.
Решающий дубль Депая
После перерыва «оранжевые» заметно нервничали. Владение оставалось за ними, но скорость атак упала, а литовцы качественно пользовались каждой возможностью для контратак. Публика в Каунасе гнала своих вперёд, веря в чудо.
Но на помощь снова пришёл главный герой вечера. На 64-й минуте Дензел Думфрис прострелил справа, и Депай, опередив защитников, ударом головой отправил мяч в сетку — 52-й гол за сборную, ещё один рекорд и ещё одно спасение.
Через несколько минут Мален мог снять все вопросы, когда перебросил вратаря, но арбитр зафиксировал фол в атаке. Литва не опускала рук, несколько раз доходила до штрафной, но ударов в створ почти не было.
Тяжёлая победа и повод для размышлений
Финальный свисток зафиксировал 3:2 в пользу Нидерландов. В таблице отбора на ЧМ команда Кумана начала на первом месте, но осадок остался. Сыграть так неубедительно против соперника уровня Литвы — тревожный сигнал на старте квалификации.
Для хозяев же это поражение стало победой в другом смысле: они показали, что могут бороться даже против топовой сборной. Особенно выделялся Гвидас Гинейтис — гол и результативный стандарт сделали его главным героем Литвы в этот вечер.
А Мемфис Депай получил новый статус — теперь он не просто лидер атаки, но и лучший голеадор в истории «оранжевых». Мемфис, кажется, в очередной раз подтвердил, что равнозначной замены в сборной ему просто нет.