Литва напугала Нидерланды в отборе на ЧМ: Депай спас победу рекордным голом

Сборная Нидерландов в Каунасе испытала неожиданные трудности, но всё же взяла три очка. Мемфис Депай оформил дубль, стал лучшим бомбардиром в истории «оранжевых» и в одиночку спас команду, когда Литва камбекнула с 0:2.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G Литва — Нидерланды 2:3 Голы: 0:1 Мемфис Депай (11'), 0:2 Квинтен Тимбер (33'), 1:2 Гвидас Гинейтис (36'), 2:2 Эдвинас Гирдвайнис (43'), 2:3 Мемфис Депай (64') Литва: Эдвинас Гертмонас, Рокас Лекиатас, Эдвинас Гирдвайнис, Клаудиюс Упстас (Маркас Бенета, 50'), Домантас Антанавичюс (Модестас Воробьёвас, 46'), Гвидас Гинейтис, Юстас Ласицкас, Гратас Сиргедас (Паулюс Голубицкас, 67'), Артур Должников (Vaidas Magdusauskas, 76'), Vilius Armalas, Romualdas Jansonas (Гитис Паулаускас, 46') Нидерланды: Барт Вербрюгген, Натан Аке (Микки ван де Вен, 62'), Вирджил ван Дейк, Стефан де Врей (Юрриен Тимбер, 62'), Дензел Дюмфрис, Тейьяни Рейндерс (Сем Стейн, 62'), Квинтен Тимбер, Йерди Схаутен, Коди Матес Гакпо, Мемфис Депай (Ваутер Вегорст, 83'), Дониелл Мален (Маттейс де Лигт, 88') Предупреждения: Юстас Ласицкас (28'), Паулюс Голубицкас (90 + 4')

С первых минут гости захватили мяч и словно пытались показать: сенсаций сегодня не будет. Владение доходило до 80%, Литва лишь изредка выносила мяч куда подальше. Но давление быстро принесло результат.

Два мяча за полчаса — и потеря концентрации?

На 11-й минуте Коди Гакпо прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, где первым оказался Мемфис Депай. Удар в касание — и мяч в сетке. Гол не только вывел «оранжевых» вперёд, но и вошёл в историю: это был 51-й мяч Мемфиса за сборную, больше, чем у Робина ван Перси. В этот момент Депай официально стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Коди Гакпо, Мемфис Депай и Натан Аке globallookpress.com

На волне успеха гости продолжили давить. В центре поля прекрасно работала связка Тимбер — Схаутен, фланги активно нагружали Мален и Гакпо. И в середине тайма Нидерланды удвоили преимущество.

Доньелл Мален воспользовался ошибкой литовца, протащил мяч и прострелил вдоль ворот. После рикошета — отскок к Квинтену Тимберу, который без шансов воспользовался моментом — 2:0. Казалось, всё ясно: класс и опыт «оранжевых» слишком велики для соперника из второй сотни рейтинга ФИФА.

Квинтен Тимбер и Мемфис Депай globallookpress.com

Литовский камбек за десять минут

Но футбол хорош тем, что переворачивает сюжеты в самые неожиданные моменты. Хозяева, до того действовавшие осторожно, внезапно оживились. На 36-й минуте Юстас Ласицкас рванул по флангу, обыграл двух соперников и нашёл пасом Гвидаса Гинейтиса. Молодой полузащитник «Торино» ударом с линии штрафной отправил мяч в дальний угол

Гвидас Гинейтис globallookpress.com

А в самой концовке тайма стадион взорвался вновь. После штрафного удара того же Гинейтиса защитник Эдвинас Гирдвайнис выиграл верховую борьбу и головой пробил мимо Вербрюггена. 2:2 к перерыву — и вот уже сенсация на горизонте.

Литовцы празднуют временную ничью globallookpress.com

Решающий дубль Депая

После перерыва «оранжевые» заметно нервничали. Владение оставалось за ними, но скорость атак упала, а литовцы качественно пользовались каждой возможностью для контратак. Публика в Каунасе гнала своих вперёд, веря в чудо.

Но на помощь снова пришёл главный герой вечера. На 64-й минуте Дензел Думфрис прострелил справа, и Депай, опередив защитников, ударом головой отправил мяч в сетку — 52-й гол за сборную, ещё один рекорд и ещё одно спасение.

Мемфис Депай globallookpress.com

Через несколько минут Мален мог снять все вопросы, когда перебросил вратаря, но арбитр зафиксировал фол в атаке. Литва не опускала рук, несколько раз доходила до штрафной, но ударов в створ почти не было.

Тяжёлая победа и повод для размышлений

Финальный свисток зафиксировал 3:2 в пользу Нидерландов. В таблице отбора на ЧМ команда Кумана начала на первом месте, но осадок остался. Сыграть так неубедительно против соперника уровня Литвы — тревожный сигнал на старте квалификации.

Для хозяев же это поражение стало победой в другом смысле: они показали, что могут бороться даже против топовой сборной. Особенно выделялся Гвидас Гинейтис — гол и результативный стандарт сделали его главным героем Литвы в этот вечер.

А Мемфис Депай получил новый статус — теперь он не просто лидер атаки, но и лучший голеадор в истории «оранжевых». Мемфис, кажется, в очередной раз подтвердил, что равнозначной замены в сборной ему просто нет.