Sport24: Кисляк не перейдет в «Бешикташ»

не заинтересован в подписании контракта с полузащитником. Об этом сообщает Sport24.

Стало известно, что руководство ЦСКА оценивает переход Кисляка в другой клуб минимум за 30 млн евро. Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предлагал армейцам за трансфер полузащитник 10 млн евро.

Напомним, что Кисляк перешел в систему ЦСКА в 2020-м году. В нынешнем сезоне полузащитник провел за армейцев 7 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Ранее в СМИ сообщали о том, что полузащитник «Бока Хуниорс» Кевин Сенон находится в сфере интересов московского ЦСКА.