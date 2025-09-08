В матче группы С квалификации чемпионата мира сборнаяпроведут очную встречу. Событие запланировано на 8 сентября 21:45 мск.

Беларусь — явный аутсайдер квартета. После 1:5 с Грецией соперники наверняка будут воспринимать ее менее серьезно. Второе фиаско закрепит статус команды.

Шотландия в прошлом туре сыграла вничью с Данией, которая считается фаворитом в группе. Сейчас шотландцев от первой строчки отделяют два пункта. Греция сыграет с Данией, поэтому есть шанс выйти в лидеры.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры предлагают 7.50 на победу Беларуси, 3.85 на ничью и 1.51 на победу Шотландии.

Эксперты LiveSport в своем прогнозе рассказали, на что ставить в этом поединке.

Искусственный интеллект поставил на победу Шотландии со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Беларусь — Шотландия смотрите на LiveCup.Run.

