Беларусь — явный аутсайдер квартета. После 1:5 с Грецией соперники наверняка будут воспринимать ее менее серьезно. Второе фиаско закрепит статус команды.
Шотландия в прошлом туре сыграла вничью с Данией, которая считается фаворитом в группе. Сейчас шотландцев от первой строчки отделяют два пункта. Греция сыграет с Данией, поэтому есть шанс выйти в лидеры.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают 7.50 на победу Беларуси, 3.85 на ничью и 1.51 на победу Шотландии.
- Эксперты LiveSport в своем прогнозе рассказали, на что ставить в этом поединке.
- Искусственный интеллект поставил на победу Шотландии со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Беларусь — Шотландия смотрите на LiveCup.Run.
