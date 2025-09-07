«ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ

Футбольный клуб «ПСЖ» Фото: globallookpress.com
«ПСЖ направил письмо во Французскую федерацию футбола с призывом срочно разработать новый протокол спортивно-медицинской координации между клубами и сборной. ПСЖ подтверждает свою приверженность сборной, но настаивает на необходимости создания формализованной системы координации и обмена информацией между медицинскими службами клубов и национальной команды», — говорится в сообщении «ПСЖ».
У Дембеле диагностирована серьезная травма задней поверхности правого бедра, ожидается, что его восстановление займет около шести недель. Дезире Дуэ получил травму икроножной мышцы правой ноги и пропустит примерно четыре недели.