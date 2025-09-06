ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Четыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • 13:16
    Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией
  • 12:19
    Захарян снова сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»
  • 08:24
    Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 07:19
    Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 00:51
    Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
    Все новости спорта

    Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Эстонии
    Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча квалификации ЧМ-2026 с Эстонией (5:0).

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Я боялся, что после перерыва при счёте 0:0 команда будет напряжена, но вместо этого они сохранили тот же настрой. Ребята отлично справились.

    Мы знали, что нам придётся пойти на определённый риск, оставив пространство для контратак, ведь на поле было так много нападающих.

    Было важно продвигать мяч по флангам, атаковать их свободные зоны. Нам не повезло, что мы не забили раньше. Я поздравляю ребят, потому что три дня у нас на тренировках царила невероятная атмосфера.

    Как я всегда говорил, у этой команды есть сильные стороны, но одними сильными сторонами ничего не добьёшься. Эта команда должна действовать решительно, атаковать, жёстко прессинговать, проявлять голод до побед, и я думаю, что сегодня мы всё это увидели», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.

