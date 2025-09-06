Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией

Главный тренер сборной Италииподвел итоги матча квалификации ЧМ-2026 с Эстонией (5:0).

«Я боялся, что после перерыва при счёте 0:0 команда будет напряжена, но вместо этого они сохранили тот же настрой. Ребята отлично справились.

Мы знали, что нам придётся пойти на определённый риск, оставив пространство для контратак, ведь на поле было так много нападающих.

Было важно продвигать мяч по флангам, атаковать их свободные зоны. Нам не повезло, что мы не забили раньше. Я поздравляю ребят, потому что три дня у нас на тренировках царила невероятная атмосфера.

Как я всегда говорил, у этой команды есть сильные стороны, но одними сильными сторонами ничего не добьёшься. Эта команда должна действовать решительно, атаковать, жёстко прессинговать, проявлять голод до побед, и я думаю, что сегодня мы всё это увидели», — приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia.