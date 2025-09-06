Армения — Португалия. Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 6 сентября, состоится матч 1-го тура, 1-го раунда группы F, в котором сборная Армении примет сборную Португалии. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция.

Ход матча

28' Бичахчан неплохо обыградл соперника в центре поля, но передача вышла неточной, прям в пятку своему же игроку, когда тот ждал переждачи на ход и уже нёсся вперёд.

26' Пилоян наступил на ногу Невешу и получил жёлтую карточку.

24' Мендеш пытался обыграть двоих на входе в штрафную — не удалось.

21' ГОООЛ!!! 0:2 «Siiii!!! », — восклицают армянские болельщики на трибунах! Снова была подача с правого фланга и Роналду без помех внёс мяч ногой в угол ворот. Символично, что гол был забит на 21-й минуте, ассоциирующейся с игровым номером Диого Жоты.

21' Втроём в штрафнойотобрали у Криштиану мяч защитники хозяев.

20' Португалия возвращает себе мяч, начинат очередную позиционную атаку.

19' Уже больше минуты владеют мячом армяне, но пока все подступы в штрафную закрыты.

18' Попытка атакаи от хозяев, португальцы отошли назад.

17' Тикнизян возвращается на поле. Не самым удачным образом складывается матчя пока что для новобранца «Црвены Звезды».

15' Жёстко Нето сыграл против Тикнизяна у самой бровки, в результате чего неудачно на руку приземлился бывший игрок «Локомотива». Игроку потребуется помощь.

15' Сменя мяча понадобится. Небольшая пауза в игре.

14' Селараян подаёт справа, и Жоао невешь выносит мяч головой из штрафной.

13' Приличная дистанция, но нужно бить. Сперцян попадает в стенку, и мяч уходит на угловой.

12' Опасный штрафной для себя зарабатывает Эдуард Сперцян в верховой борьбе с Жоао Невешем.

10' ГОООЛ!!! 1:0! Жоао Феликс забивает головой после подачи с правого фланга от Конселу! Подскользнулся Наир Тикнизян в самый неподходящий момент и именно он допустил этот кросс.

9' Феликс «зажёг свечку» в штрафной и Авагян сыграл на выходе.

8' Барсегян доработал до конца, но Инасиу должен был быть первым на мяче после небольшой помарки товарища по команде в центре поля.

7' Быстро возвращает Португалия себе мяч благодаря прессингу на чужой половине поля.

6' Впервые зацепилась Армения за мяч. Спецян с Тикнизяном попытались провести быструю атаку по левому флангу, но не хватило точности. От ворот пробьёт Португалия.

5' Не самая удачная подача от Нуну Мендеша, Роналду не дотянулся ногой до мяча и тот улетел в аут.

4' Педру Нету зарабатывает угловой на правом фланге, не дал себя обыграть Наир Тикнизян. Мендеш идёт подавать.

3' Первый удар по воротам. Роналду бил чуть центрее от угла штрафной, получилось не сильно и в руки вратарю.

1' Феликс расположился на левом фланге, Невеш играет справа. Португалия в позиционной атаке, сборная Армении села в оборону.

1' Судья запускает секундомер, мы начинаем трансляцию! Португальцы разводят мяч с центра поля.

Перед матчем

19:02 Минута молчания в память о Диого Жоте.

18:57 Звучат гимны стран.

18:56 Команды выходят на поле.

18:45 Футболисты находятся в подтрибунном помещении.

18:40 Матч пройдёт на Республиканском стадионе в Ереване, вмещающем в себя 18000 зрителя.

18:30 Рассудит матч английский судья Энтони Тейлор.

Стартовые составы

Армения: Авагян, Мурадян, Пилоян, Арутюнян, Тикнизян, Иву, Сперцян, Оганесян, Бичахчян, Селараян, Барсегян

Португалия: Кошта, Диаш, Инасиу, Мендеш, Канселу, Фернандеш, Невеш, Витинья, Феликс, Нету, Роналду

Армения

Жизнь сборной Армении в этом году была больше похожа на мучение. Назначение на пост главного тренера Джона Ван ’т Схипа, известного по работе с «Аяксом» и сборной Греции не сработало. Из четырёх матчей под его руководством самым удачным был последний товарищеский поединок со сборной Черногории, завершившийся ничей 2:2, после которого Схипа и уволили. До этого было крупное поражение от сборной Косово со счётом 2:5, также в неофициальном матче. Ну а самым большим разочарованием стал вылет из Лиги нации от сборной Армении — 1:9 по сумме двух встреч. Для таких команд, как Армения важно уметь держать оборону, чтобы зацепиться за результат с более сильным соперником, и 16 пропущенных мячей в 4-х матчах слишком явный повод для армянской федерации футбола подыскать нового тренера для стартующей отборочной кампании к мировому мундиалю.

Исправлять ситуацию и выводить из кризиса команду, опустившуюся на 105-е место в мировом рейтинге ФИФА, на сей раз доверили своему. Егиша Меликян, сыгравший как игрок за сборную 29 матчей и раннее дважды приводивший к чемпионству ереванский «Пюник», стал новым главным тренером национальной сборной.

Из-за травмы в команду Меликяна не попал полузащитник Нарек Григорян, нападающий Норберто Бриаско не вызван по семейным обстоятельствам, также карьеру в сборной завершил её капитан — центральный защитник Вараздат Ароян. Из хороших новостей: новой команде поможет Грант-Леон Ранос из «Боруссии Мёнхенгладбах» и Лукас Зеларян. Эдуард Сперцян, забивший почти все голы своей команды в 2025-м и демонстрирующий неплохую форму в Чемпионате России также готов дать креатива впереди.

Португалия

Сборная Португалии начинает свой путь в квалификации к мировому мундиалю выездной игрой в группе F, и это будет первый матч после трагической гибели Диого Жоты. В этом году португальцы добились абсолютного успеха, второй раз завоевав титул чемпиона Лиги наций. Пройдя в четвертьфинале сборную Дании в двухматчевом противостоянии с общим счётом 5:3, они одолели немцев в полуфинале со счётом 2:1. Финал с испанцами, чемпионами мира, в основное время победителя не выявил (2:2), и лишь серия послематчевых пенальти определила победителя. Сейчас в португальской раздевалке наверняка царить хороший микроклимат, ведь их главный лидер и серый кардинал CR7 забивал в трёх последних играх своей команды и, по идее, может быть доволен собой, а смерть товарища по команде должна сплотить игроков ещё сильнее.

Команда Роберто Мартинеса на сентябрьские матчи, собранная из 23 человек вновь будет состоять из суперзвезд, а Криштиану Роналду продолжит играть ведущую роль в сборной своей страны. У португальского капитана должны остаться приятные воспоминания о поездке в Армению, ведь десять лет назад, в последнем матче между этими сборными он сделал хет-трик и принёс победу своей команде. Диогу Далот из «Манчестер Юнайтед» был вынужден покинуть состав Мартинеса из-за мышечной травмы, а Рафаэл Леау из «Милана» не был включен в состав из-за травмы икроножной мышцы.

Личные встречи

За всё время эти сборные встречались между собой всего шесть раз. Португальцы четыре раза победили своего соперника, два матча закончились ничейным результатом. Давненько команды не играли друг с другом — их последний матч проходил десять лет назад и завершился гостевой победой португальцев со счётом 3:2.

