    Финансовая инженерия: как клубы АПЛ маскируют рекордные траты
    Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
    Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
    Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
    Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
    Германия потерпела гостевое поражение от Словакии, Северная Ирландия одолела Люксембург
    Борис Игнатьев прокомментировал матч России с Иорданией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Иордании
    Заслуженный тренер РФ, экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился своими впечатлениями от игры национальной команды в товарищеской встрече со сборной Иордании (0:0).

    Борис Игнатьев
    Борис Игнатьев

    «Есть положительный момент, за который стоит благодарить РФС: мы в очередной раз увидели нашу сборную. Это лучшие силы российского футбола. Если говорить по игре, то первый тайм меня разочаровал. Команда психологически не была готова к такому уровню, представляя, что сборная Иордании — соперник той же квалификации, с которыми мы раньше играли и которых легко обыгрывали.

    Поэтому ребята не включили скорость, не было конструктивных действий, футболисты действовали очень разрозненно. На фоне хорошей физической готовности соперника россияне не были так мотивированы и не проявляли всего того, на что они способны.

    • Во втором тайме наши футболисты показали, что они умеют. Производные конструктивной быстрой мобильной игры и определенное преимущество — это выход новых футболистов, они внесли свежесть и тактическое разнообразие, появились моменты, россияне имели не только территориальное преимущество. В итоге увидели два разных по качеству тайма. И второй тайм можно занести в актив», — сказал Игнатьев «Матч ТВ».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Следующий матч сборная России проведет 7 сентября с Катаром в гостях.

