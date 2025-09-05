Борис Игнатьев прокомментировал матч России с Иорданией

Заслуженный тренер РФ, экс-наставник сборной Россииподелился своими впечатлениями от игры национальной команды в товарищеской встрече со сборной Иордании (0:0).

«Есть положительный момент, за который стоит благодарить РФС: мы в очередной раз увидели нашу сборную. Это лучшие силы российского футбола. Если говорить по игре, то первый тайм меня разочаровал. Команда психологически не была готова к такому уровню, представляя, что сборная Иордании — соперник той же квалификации, с которыми мы раньше играли и которых легко обыгрывали.

Поэтому ребята не включили скорость, не было конструктивных действий, футболисты действовали очень разрозненно. На фоне хорошей физической готовности соперника россияне не были так мотивированы и не проявляли всего того, на что они способны.

Во втором тайме наши футболисты показали, что они умеют. Производные конструктивной быстрой мобильной игры и определенное преимущество — это выход новых футболистов, они внесли свежесть и тактическое разнообразие, появились моменты, россияне имели не только территориальное преимущество. В итоге увидели два разных по качеству тайма. И второй тайм можно занести в актив», — сказал Игнатьев «Матч ТВ».

Следующий матч сборная России проведет 7 сентября с Катаром в гостях.