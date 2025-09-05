ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Греция разгромила Беларусь, а Дания сыграла вничью с Шотландией

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Греции Сборная Белоруссии Футбол Белоруссии Сборная Дании Сборная Шотландии
    Завершились два матча 1-го тура группы С квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Сборная Греции
    Сборная Греции

    Греция обыграла Беларусь со счетом 5:1.

    У хозяев отличились Константинос Карецас на 3-й минуте, Вангелис Павлидис на 17-й минуте, Анастасиос Бакасетас на 21-й минуте, Димитриос Курбелис на 36-й и Христос Дзолис на 63-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа C
    Греция — Беларусь 5:1
    Голы: 1:0 Константинос Карецас (3'), 2:0 Вангелис Павлидис (17'), 3:0 Анастасиос Бакасетас (21'), 4:0 Димитриос Курбелис (36'), 5:0 Христос Дзолис (63'), 5:1 German Barkovsky (пенальти) (72') Греция: Константинос Цолакис, Георгиос Ваяннидис, Константинос Мавропанос, Константинос Цимикас (Christos Mouzakitis, 62'), Константинос Кульеракис, Димитриос Курбелис (Giorgos Kiriakopoulos, 62'), Христос Зафейрис (Петрос Манталос, 83'), Константинос Карецас, Анастасиос Бакасетас (Яннис Константелиас, 73'), Христос Дзолис, Вангелис Павлидис (Фотис Иоаннидис, 73') Беларусь: Павел Павлюченко, Александр Мартынович (Захар Волков, 54'), Вадим Пигас, Макс Эбон, Юрий Ковалев (German Barkovsky, 46'), Евгений Яблонский (Maksim Myakish, 79'), Никита Корзун, Валерий Громыко (Roman Pasevich, 67'), Кирилл Печенин, Трофим Мельниченко (Никита Демченко, 67'), Pavel Zabelin Предупреждения: Константинос Мавропанос (15'), Никита Корзун (41'), Валерий Громыко (59')

    Единственный гол у Беларуси забил Герман Барковский на 72-й минуте с пенальти.

    Дания сыграла вничью с Шотландией (0:0).

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа C
    Дания — Шотландия 0:0
    Дания: Каспер Шмейхель, Расмус Кристенсен, Йоаким Андерсен, Андреас Кристенсен, Йоаким Мехле, Мортен Юльманн, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Миккель Дамсгор, Андерс Драйер (Виктор Фрохольдт, 74'), Каспер Дольберг (Альберт Грёнбек, 61'), Мика Биерет (Расмус Хёйлунн, 74') Шотландия: Ангус Ганн, Эндрю Робертсон, Грант Хэнли, Джон Сауттар, Райан Кристи (Кенни Маклин, 83'), Джон МакГинн, Льюис Фергюсон, Скотт МакТоминай, Аарон Хики (Макс Джонстон, 69'), Линдон Дайкс (Ben Gannon Doak, 83'), Че Адамс (Джордж Хирст, 83') Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (4'), Аарон Хики (36'), Райан Кристи (44'), Льюис Фергюсон (58'), Макс Джонстон (71'), Че Адамс (77'), Йоаким Андерсен (85'), Виктор Фрохольдт (90 + 1')

    После этих противостояний Греция занимает 1-е место в группе С с 3 очками в активе. На 2-й позиции располагается Шотландия (1), а на 3-й строчке — Дания (1). Последнее 4-е место занимает Беларусь (0).

