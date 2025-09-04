ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Мостовой: В концовке удачи и мастерства не хватило для гола, но хотели победить

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Иордании
    Полузащитник сборной России Андрей Мостовой подвел итоги товарищеской встречи национальной команды против Иордании (0:0).

    Андрей Мостовой
    Андрей Мостовой

    «Счет скорее по игре, в первом тайме мы были хуже, честно говоря. Мы не вышли на первые 15–20 минут, потом во втором тайме взяли инициативу в свои руки.

    Иордания — команда хорошего уровня, сильнее многих прошлых соперников. С Катаром, думаю, еще сложнее будет. Катар посильнее, к тому же выезд и жара, другой климат, свои болельщики.

    На сборах я играл с иорданцами, поэтому соперник не удивил, был знаком с ними. Понимали, что будет нелегко. Не так много времени было на сборы, два дня тактики — это не так много, плюс всем перестроиться с клуба на сборную.

    В концовке удачи и мастерства не хватило для гола, но хотели победить, старались и бились до конца. Хорошо, что моменты создавали», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

    В следующем матче команда Валерия Карпина сыграет против сборной Катара в Эр‑Райане 7 сентября.

