Мостовой: В концовке удачи и мастерства не хватило для гола, но хотели победить

Полузащитник сборнойподвел итоги товарищеской встречи национальной команды против(0:0).

«Счет скорее по игре, в первом тайме мы были хуже, честно говоря. Мы не вышли на первые 15–20 минут, потом во втором тайме взяли инициативу в свои руки.

Иордания — команда хорошего уровня, сильнее многих прошлых соперников. С Катаром, думаю, еще сложнее будет. Катар посильнее, к тому же выезд и жара, другой климат, свои болельщики.

На сборах я играл с иорданцами, поэтому соперник не удивил, был знаком с ними. Понимали, что будет нелегко. Не так много времени было на сборы, два дня тактики — это не так много, плюс всем перестроиться с клуба на сборную.

В концовке удачи и мастерства не хватило для гола, но хотели победить, старались и бились до конца. Хорошо, что моменты создавали», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

В следующем матче команда Валерия Карпина сыграет против сборной Катара в Эр‑Райане 7 сентября.