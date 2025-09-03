Воробьев: Иордания — хороший соперник. Легко завтра не будет

Нападающий сборной Россиивысказался о предстоящем товарищеском матче против Иордании.

«Приятно вернуться в национальную сборную. Лично с иорданцами на поле не встречался. Завтра все на поле покажет игра. Для нападающего важно забивать. Тем более, за свою страну, буду рад, если открою счет своим голам за сборную. Не следил за нашим соперником. Видел одну игру с Зенитом. Хороший соперник. Легко завтра не будет», — приводит слова Воробьева «Спорт-Экспресс».

В сентябре сборная России проведет товарищеские встречи с Иорданией и Катаром. Матчи состоятся 4 и 7 сентября соответственно.