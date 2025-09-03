1-й таймТорпедо — УфаОнлайн
    Вратарь «Уфы» Александр Беленов«Торпедо» — «Уфа». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
    Воробьев: Иордания — хороший соперник. Легко завтра не будет

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Иордании
    Нападающий сборной России Дмитрий Воробьев высказался о предстоящем товарищеском матче против Иордании.

    Дмитрий Воробьев
    Дмитрий Воробьев

    «Приятно вернуться в национальную сборную. Лично с иорданцами на поле не встречался. Завтра все на поле покажет игра. Для нападающего важно забивать. Тем более, за свою страну, буду рад, если открою счет своим голам за сборную. Не следил за нашим соперником. Видел одну игру с Зенитом. Хороший соперник. Легко завтра не будет», — приводит слова Воробьева «Спорт-Экспресс».

  • Сафонов, Головин и Миранчук покажут класс? Сборная России готовится к товарищеским матчам
  • В сентябре сборная России сыграет 2 товарищеских матча против Иордании и Катара
  • Вчера

    • В сентябре сборная России проведет товарищеские встречи с Иорданией и Катаром. Матчи состоятся 4 и 7 сентября соответственно.

