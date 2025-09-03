Доннарумма: Не мог дождаться перехода в «Манчестер Сити»

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма высказался о своем переходе в английский клуб.

«Я всегда усердно тренировался и просто не мог дождаться перехода в "Манчестер Сити", ведь этот клуб действительно хотел видеть меня, тренер ждал меня в команде, это повод для гордости. Когда сильнейший клуб мира хочет с тобой сотрудничать, это заставляет ощущать гордость и счастье», — цитирует слова Доннаруммы Football Italia.

Ранее стало известно, что 26-летний вратарь перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ».

По информации СМИ, сумма трансфера составила от 35 млн до 39 млн евро.

В прошлом сезоне Доннарумма провёл 47 матчей за парижан, из них 17 — без пропущенных голов.