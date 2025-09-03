Доннарумма поделился своими мыслями после ухода из «ПСЖ»

Вратарьвысказался по поводу своего ухода из

«У меня всегда были прекрасные отношения с тренером. Он был со мной откровенен с самых первых дней сборов.

Разочарован ли я? Не знаю. Каждый делает свой выбор. Тренер имеет право решать, но поддержка всех, особенно товарищей по команде, помогла мне осознать, что я дал "ПСЖ", и я думаю, это самое главное. Ведь помимо футбола, осталось вот что: чувство привязанности всех вокруг, включая моих товарищей по команде, заставило меня гордиться тем, что я оставил после себя.

Я уже говорил, что каждый делает свой выбор, поэтому я ни в чем не разочарован. Тренер был со мной откровенен, и я это ценю.

Я занимался с тренером вратарей в "ПСЖ", и все делал как надо. Никогда не возникало никаких проблем. Что касается разговора с Энрике, мы пообщались после предсезонки», — цитирует слова Доннаруммы Football Italia.

Ранее стало известно, что 26-летний вратарь перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ».

По информации СМИ, сумма трансфера составила от 35 млн до 39 млн евро.

В прошлом сезоне Доннарумма провёл 47 матчей за парижан, из них 17 — без пропущенных голов.