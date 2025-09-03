ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
    Все новости спорта

    Доннарумма поделился своими мыслями после ухода из «ПСЖ»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Трансферы
    Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма высказался по поводу своего ухода из «ПСЖ».

    Джанлуиджи Доннарумма
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанлуиджи Доннарумма

    «У меня всегда были прекрасные отношения с тренером. Он был со мной откровенен с самых первых дней сборов.

    Разочарован ли я? Не знаю. Каждый делает свой выбор. Тренер имеет право решать, но поддержка всех, особенно товарищей по команде, помогла мне осознать, что я дал "ПСЖ", и я думаю, это самое главное. Ведь помимо футбола, осталось вот что: чувство привязанности всех вокруг, включая моих товарищей по команде, заставило меня гордиться тем, что я оставил после себя.

    Я уже говорил, что каждый делает свой выбор, поэтому я ни в чем не разочарован. Тренер был со мной откровенен, и я это ценю.

    Я занимался с тренером вратарей в "ПСЖ", и все делал как надо. Никогда не возникало никаких проблем. Что касается разговора с Энрике, мы пообщались после предсезонки», — цитирует слова Доннаруммы Football Italia.

    Ранее стало известно, что 26-летний вратарь перешел в «Манчестер Сити» из «ПСЖ».

    По информации СМИ, сумма трансфера составила от 35 млн до 39 млн евро.

    В прошлом сезоне Доннарумма провёл 47 матчей за парижан, из них 17 — без пропущенных голов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем голы в этой встрече
  • «Сокол» — «КАМАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Чайка» продолжит проигрывать?
  • «Чайка» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?
  • «Торпедо» Москва — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры