    Александер ИсакРекорды «Ливерпуля», грамотный подход «Реала» и паника «Баварии». Главные победители и неудачники летнего трансферного окна
  • 12:13
    • «Манчестер Сити» подписал Доннарумму
  • 10:38
    • Эдерсон сменил «Манчестер Сити» на «Фенербахче»
  • 09:20
    • «Сочи» уволил Морено
  • 12:42
    • Николо Дзаньоло перешел в «Удинезе» на правах аренды
  • 09:36
    • Хусанов проведет в лазарете около двух недель из-за травмы
    Все новости спорта

    Сёмин: Успехи «Балтики» на старте сезона удивительны

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика
    Российский тренер Юрий Сёмин высказался о выступлении «Балтики» под руководством Андрея Талалаева. После семи матчей клуб идет на 3-м месте в таблице, набрав 15 очков.

    Юрий Сёмин
    Юрий Сёмин

    «Успехи "Балтики" на старте сезона удивительны. Надо отметить большой успех Талалаева. На сегодняшний момент он является важной фигурой в "Балтике", которая занимает видное место в РПЛ. Талалаев создал отличную психологию внутри команды. Это тренер, который не забывает хорошие старые направления, но при этом внедряет новое. У него есть стержень.

    Талалаев — очень рабочий человек. Если есть работа, он идёт в любую команду. Это тренер современного направления, а не подражатель чьих-то идей. Талалаев видит, что можно сделать с составом, и танцует от игроков. Нет какой-то искусственной идеи, есть реальность. Он достаточно успешен во всех командах. Это лишний раз говорит о недалёких руководителях, которые не продлевали с ним контракт. В "Балтике" у него полное взаимодействие», — сказал Сёмин «Чемпионату».

