Сёмин: Успехи «Балтики» на старте сезона удивительны

Российский тренервысказался о выступлениипод руководством. После семи матчей клуб идет на 3-м месте в таблице, набрав 15 очков.

«Успехи "Балтики" на старте сезона удивительны. Надо отметить большой успех Талалаева. На сегодняшний момент он является важной фигурой в "Балтике", которая занимает видное место в РПЛ. Талалаев создал отличную психологию внутри команды. Это тренер, который не забывает хорошие старые направления, но при этом внедряет новое. У него есть стержень.

Талалаев — очень рабочий человек. Если есть работа, он идёт в любую команду. Это тренер современного направления, а не подражатель чьих-то идей. Талалаев видит, что можно сделать с составом, и танцует от игроков. Нет какой-то искусственной идеи, есть реальность. Он достаточно успешен во всех командах. Это лишний раз говорит о недалёких руководителях, которые не продлевали с ним контракт. В "Балтике" у него полное взаимодействие», — сказал Сёмин «Чемпионату».