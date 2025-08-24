«Реал Сосьедад» начал сезон с мировой в матче против «Валенсии». Поединок закончился со счетом 1:1. Так что особого буста на старте хозяевам добиться не получилось.
«Эспаньол» сотворил сенсацию в первом туре. «Попугаи» победили на своем поле мадридский «Атлетико» (2:1). Вряд ли кто-то ожидал такого старта от гостей. Теперь к ним стоит присмотреться более тщательно.
В очной серии «Реал Сосьедад» выиграл 5 последних поединков. Прошлый матч команд закончился победой хозяев со счетом 2:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.78 на победу «Реал Сосьедада» и 5.20 на победу «Эспаньола», на ничью можно поставить за 3.60.
- Ставки от экспертов LiveSport можно посмотреть в прогнозе.
- Искусственный интеллект предсказал победу сан-себастьянцев со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Эспаньол» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.