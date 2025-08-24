В матче второго тура испанской Примерыпримет. Поединок состоится в Сан-Себастьяне 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Реал Сосьедад» начал сезон с мировой в матче против «Валенсии». Поединок закончился со счетом 1:1. Так что особого буста на старте хозяевам добиться не получилось.

«Эспаньол» сотворил сенсацию в первом туре. «Попугаи» победили на своем поле мадридский «Атлетико» (2:1). Вряд ли кто-то ожидал такого старта от гостей. Теперь к ним стоит присмотреться более тщательно.

В очной серии «Реал Сосьедад» выиграл 5 последних поединков. Прошлый матч команд закончился победой хозяев со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.78 на победу «Реал Сосьедада» и 5.20 на победу «Эспаньола», на ничью можно поставить за 3.60.

Искусственный интеллект предсказал победу сан-себастьянцев со счетом 2:1.

Искусственный интеллект предсказал победу сан-себастьянцев со счетом 2:1.

Трансляция матча

