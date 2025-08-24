ПерерывФулхэм — Манчестер ЮнайтедОнлайн
    Каземиро — полузащитник «Манчестер Юнайтед» «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн, прямая трансляция
    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Ла Лига Футбол Испании Реал Сосьедад Эспаньол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче второго тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» примет «Эспаньол». Поединок состоится в Сан-Себастьяне 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

    «Реал Сосьедад» начал сезон с мировой в матче против «Валенсии». Поединок закончился со счетом 1:1. Так что особого буста на старте хозяевам добиться не получилось.

    «Эспаньол» сотворил сенсацию в первом туре. «Попугаи» победили на своем поле мадридский «Атлетико» (2:1). Вряд ли кто-то ожидал такого старта от гостей. Теперь к ним стоит присмотреться более тщательно.

    В очной серии «Реал Сосьедад» выиграл 5 последних поединков. Прошлый матч команд закончился победой хозяев со счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.78 на победу «Реал Сосьедада» и 5.20 на победу «Эспаньола», на ничью можно поставить за 3.60.

    • Ставки от экспертов LiveSport можно посмотреть в прогнозе.

    • Искусственный интеллект предсказал победу сан-себастьянцев со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Эспаньол» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

