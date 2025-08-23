1-й таймЛокомотив — РостовОнлайн
    Дмитрий Воробьёв«Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
    «Шинник» и «Родина» сыграли вничью в матче Первой лиги

    «Шинник» — «Родина»: счет матча 1:1, обзор голов

    «Шинник» на своем поле сыграл вничью с «Родиной» (1:1) в матче 6-го тура российской Первой лиги.

    Ярославская команда вышла вперед на 76-й минуте благодаря голу Артёма Голубева.

    «Родина» сумела сравнять счет на 90+2-й минуте, отличился Дмитрий Тананеев.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Шинник — Родина 1:1
    Голы: 1:0 Артём Голубев (76'), 1:1 Дмитрий Тананеев (90+2') Шинник: Тимофей Митров, Вадим Карпов, Артемий Косогоров, Kotin N., Виталий Лысцов, Кирилл Маляров, Руслан Куль, Валерий Кичин, Денис Самойлов, Тимофей Шипунов, Альбек Гонгапшев Родина: Александр Максименко, Сергей Волков, Станислав Бессмертный, Лео Гогличидз, Gueye P., Митя Крижан, Артём Мещанинов, Андрей Егорычев, Руслан Фищенко, Артем Концевой, Йорди Рейна

    После этого матча «Шинник» занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 5-ю очками в активе. «Родина» — на 15-й позиции (4).

