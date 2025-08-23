«Шинник» и «Родина» сыграли вничью в матче Первой лиги

«Шинник» на своем поле сыграл вничью с «Родиной» (1:1) в матче 6-го тура российской Первой лиги.

Ярославская команда вышла вперед на 76-й минуте благодаря голу Артёма Голубева.

«Родина» сумела сравнять счет на 90+2-й минуте, отличился Дмитрий Тананеев.

Футбол. Россия. Первая лига Шинник — Родина 1:1 Голы: 1:0 Артём Голубев (76'), 1:1 Дмитрий Тананеев (90+2') Шинник: Тимофей Митров, Вадим Карпов, Артемий Косогоров, Kotin N., Виталий Лысцов, Кирилл Маляров, Руслан Куль, Валерий Кичин, Денис Самойлов, Тимофей Шипунов, Альбек Гонгапшев Родина: Александр Максименко, Сергей Волков, Станислав Бессмертный, Лео Гогличидз, Gueye P., Митя Крижан, Артём Мещанинов, Андрей Егорычев, Руслан Фищенко, Артем Концевой, Йорди Рейна

После этого матча «Шинник» занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 5-ю очками в активе. «Родина» — на 15-й позиции (4).