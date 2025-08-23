Компани: С «РБ Лейпцигом» мы были далеки от идеала

Главный тренер мюнхенской «Баварии»считает, что, несмотря на разгром «РБ Лейпцига» в первом туре немецкой Бундеслиги со счетом 6:0, игра его команда была далекой от идеала.

«В раздевалке я сказал футболистам, что есть три вещи, которые мы могли бы сделать лучше, но я оставлю это для обсуждения с командой. Мы проявили энергию на поле. Это была очень хорошая первая игра на "Альянц Арене".

Основа игры присутствовала, но это всего лишь один матч. Это не шесть очков, а всего три. Перед встречей было много вопросов, и нам удалось ответить на них на поле. Продолжаем, следующий матч — это игра на победу», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

Во втором туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет в гостях против «Аугсбурга» 30 августа.