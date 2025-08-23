ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руслан ПименовРуслан Пименов: Болельщики думали, что мы пришли увольнять Осинькина
  • 07:00
    • Шнайдер вышла в финал турнира в Монтеррее
  • 09:06
    • Сперцян может оказаться в «Атлетико»
  • 07:52
    • Куэста близок к переходу в «Спартак»
  • 23:59
    • «Челси» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
  • 23:40
    • ПСЖ обыграл «Анже» в матче Лиги 1
    Все новости спорта

    Компани: С «РБ Лейпцигом» мы были далеки от идеала

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария РБ Лейпциг
    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани считает, что, несмотря на разгром «РБ Лейпцига» в первом туре немецкой Бундеслиги со счетом 6:0, игра его команда была далекой от идеала.

    Венсан Компани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Венсан Компани

    «В раздевалке я сказал футболистам, что есть три вещи, которые мы могли бы сделать лучше, но я оставлю это для обсуждения с командой. Мы проявили энергию на поле. Это была очень хорошая первая игра на "Альянц Арене".

  • «Бавария» уничтожила «Лейпциг» в стартовом туре Бундеслиги: Кейн оформил хет-трик
  • Огненный старт немецкого сезона в Мюнхене
  • Сегодня

    • Основа игры присутствовала, но это всего лишь один матч. Это не шесть очков, а всего три. Перед встречей было много вопросов, и нам удалось ответить на них на поле. Продолжаем, следующий матч — это игра на победу», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Во втором туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет в гостях против «Аугсбурга» 30 августа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Тоттенхэм» вновь не проиграет «Ман Сити» на «Этихаде»?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Смогут ли махачкалинцы сдержать атаку «Зенита»?
  • «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Ждем много голов
  • «Рубин» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.08
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сассуоло — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры