Компани: С «РБ Лейпцигом» мы были далеки от идеала

Венсан Компани Фото: globallookpress.com
«В раздевалке я сказал футболистам, что есть три вещи, которые мы могли бы сделать лучше, но я оставлю это для обсуждения с командой. Мы проявили энергию на поле. Это была очень хорошая первая игра на "Альянц Арене".
Основа игры присутствовала, но это всего лишь один матч. Это не шесть очков, а всего три. Перед встречей было много вопросов, и нам удалось ответить на них на поле. Продолжаем, следующий матч — это игра на победу», — приводит слова Компани Bayern & Germany.
Во втором туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет в гостях против «Аугсбурга» 30 августа.