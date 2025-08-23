Матч первого тура немецкой Бундеслигисостоится 23 августа на «Бай-Арене» в 16:30 по мск.

«Байер» уже стартовал с победы в новом сезоне. Под руководством Эрика тен Хага леверкузенцы победили «Гроссашпах» 4:0 в матче Кубка Германии. Теперь все ждут дебюта нидерландского специалиста в Бундеслиге.

«Хоффенхайм» попытает этот дебют испортить. Правда, в последних играх против «фармацевтов» гости выступали неудачно. Они проиграли в пяти матча подряд. Последняя встреча проводилась в Леверкузене и закончилась победой «Байера» со счетом 3:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Байер» — фаворит букмекеров. Ставки принимаются с коэффициентами 1.67 и 4.85 соответственно.

Эксперты LiveSport прогнозируют, что «Байер» без проблем справится с «Хоффе».

Искусственный интеллект считает наоборот, что «Хоффенхайм» выиграет 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Байер» — «Хоффенхайм» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.