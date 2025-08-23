«Байер» уже стартовал с победы в новом сезоне. Под руководством Эрика тен Хага леверкузенцы победили «Гроссашпах» 4:0 в матче Кубка Германии. Теперь все ждут дебюта нидерландского специалиста в Бундеслиге.
«Хоффенхайм» попытает этот дебют испортить. Правда, в последних играх против «фармацевтов» гости выступали неудачно. Они проиграли в пяти матча подряд. Последняя встреча проводилась в Леверкузене и закончилась победой «Байера» со счетом 3:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Байер» — фаворит букмекеров. Ставки принимаются с коэффициентами 1.67 и 4.85 соответственно.
- Эксперты LiveSport прогнозируют, что «Байер» без проблем справится с «Хоффе».
- Искусственный интеллект считает наоборот, что «Хоффенхайм» выиграет 2:1.
Трансляция матча
