Силкин: Миранчук — хороший трансфер для «Динамо»

Бывший главный тренервысказался о трансфере Антона Миранчука в столичный клуб.

«Антон Миранчук — это хороший трансфер для "Динамо". Это атакующий футболист, который может забить, отдать пас или придержать мяч. Такого игрока любая команда взяла бы к себе с удовольствием. Миранчука берут, потому что Карпин не удовлетворён игрой атакующей линии.

Антон поехал в Европу не в самом молодом возрасте, поэтому сложно было там перестроиться. Чем моложе уезжаешь, тем легче в Европе раскрыться», — приводит слова Силкина «Чемпионат»

Ранее появилась информация, что российский полузащитник подписал контракт с «бело-голубыми».