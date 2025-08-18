ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ «Пари НН» — «Динамо» Махачкала

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Динамо-Махачкала
    Илья СамошниковИз Черкизово в Тушино. Почему «Спартак» покупает Самошникова из «Локомотива»? ЭдерсонТрансферный дайджест. 12 — 18 августа Кевин Де БрёйнеСтавка на опыт. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • 16:17
    • «Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану
  • 17:55
    • Bobsoccer: «Ростов» планирует пригласить Александра Кержакова в клуб
  • 16:43
    • «Ноттингем Форест» оформил переход Арно Калимуэндо из «Ренна»
  • 16:08
    • Карен Хачанов стал первой ракеткой России в обновленном рейтинге ATP
  • 15:46
    • Источник: Полузащитник «Гента» Элиу Варела может перейти в «Акрон»
  • 15:03
    • Валерий Карпин огласил расширенный список сборной России на матчи в сентябре
  • 13:58
    • ЦСКА назвал сумму за трансфер Лукаса Бельтрана из «Фиорентины»
    Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала)
    Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала)
    В понедельник, 18 августа, нижегородский «Пари НН» примет «Динамо-Махачкала» в рамках 5-го тура российской Премьер-лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

    До матча

    Стартовые составы команд:

    «Пари НН»: Медведев, Александров, Кастильо, Фаринья, Карич, Шнапцев, Сефас, Вешнер Тичич, Ивлев, Босельи, Олусегун.

    «Динамо» Мх: Магомедов, Шумахов, Табидзе, Аззи, Пальцев, Эль-Мубарик, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов.

    «Пари НН»

    Команда из Нижнего Новгорода взяла крайне неубедительный старт в новом сезоне российского чемпионата. Нижегородцы за четыре тура так и не смогли набрать очков и замыкают турнирную таблицу. Более того, нижегородский коллектив забил только два мяча, а пропустил целых девять.

    На старте сезона «Пари НН» проиграл «Краснодару» (0:3), «Крыльям Советов» (0:2), «Локомотиву» (2:3) и «Ростову» (0:1). Только в последней игре подопечные Алексея Шпилевского, который возглавил команду этим летом, смогли выиграть у «Ростова» (1:0) в рамках Кубка страны.

    Пока что именно «Пари НН» является явным аутсайдером и претендентом на вылет. Думается, что нижегородцы так и будут на протяжении всего сезона балансировать на грани вылета и бороться за выживание. Для «Пари НН» главное — сохранить прописку в элите.

    «Динамо» Махачкала

    У махачкалинцев дела обстоят куда лучше. За стартовые четыре тура команда из Махачкалы смогла набрать пять очков и в настоящий момент располагается на двенадцатой строчке в таблице. Динамовцы, как обычно, играют не результативно: и забили, и пропустили по три мяча.

    Махачкалинский коллектив взял старт в сезоне с поражения от «Спартака» (0:1), а после этого уже не проигрывал, сыграв вничью с «Оренбургом» (1:1) и «Акроном» (1:1), а также победив «Ахмат» (1:0). В последней же игре «Динамо» по пенальти одолело «Спартак» в кубковом противостоянии.

    Подопечные Хасанби Биджиева тоже, по всей видимости, будут бороться за выживание. Состав у «Динамо» не ахти, игра от обороны и на результат. Главной задачей команды также является остаться в РПЛ на следующий сезон.

    Личные встречи

    Всего команды сыграли между собой три матча. В первой игре верх взял «Пари НН» (1:0), во второй встрече была зафиксирована ничья (0:0), а в третьем поединке победило «Динамо» (1:0). Абсолютный паритет!

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.04.

