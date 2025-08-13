Маркиньос — о матче за Суперкубок УЕФА: Для нас это впервые

Капитан французского «ПСЖ»сообщил, что для его команды непривычно начинать новый сезон матчем за Суперкубок УЕФА.

«Как же здорово начинать сезон вот так — победителями Лиги чемпионов! Начинать сезон с Суперкубка УЕФА — очень здорово. Для игроков "ПСЖ" это первый подобный опыт. Мы — бойцы и всегда хотим сражаться за все возможные титулы. Победить один раз — это здорово, но мы хотим бороться за трофеи снова и снова.

"Тоттенхэм" лучше готов физически, но за три недели мы не все растеряли. Видел это на тренировках. Хоть мы и не в лучшей физической форме, у нас команда высокого уровня», — цитирует бразильского защитника официальный сайт УЕФА.

Финал Суперкубка между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» пройдет 13 августа в 22:00 (мск) в итальянском Удине. Прогноз на эту встречу можно увидеть по ссылке.