ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь СемшовИгорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад
  • 23:03
    • «Спартак» по пенальти проиграл «Динамо» Мх в матче Кубка России
  • 07:57
    • L'Equipe: Доннарумма станет игроком «Манчестер Сити»
  • 00:27
    • Алькарас пробился в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати
  • 00:18
    • «Бенфика», «Црвена Звезда» и «Кайрат» стали участниками плей-офф квалификации Лиги чемпионов
  • 22:54
    • Рублев в напряженном матче переиграл Попырина и вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати
    Все новости спорта

    Маркиньос — о матче за Суперкубок УЕФА: Для нас это впервые

    Футбол Суперкубок УЕФА Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Тоттенхэм
    Капитан французского «ПСЖ» Маркиньос сообщил, что для его команды непривычно начинать новый сезон матчем за Суперкубок УЕФА.

    Маркиньос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркиньос

    «Как же здорово начинать сезон вот так — победителями Лиги чемпионов! Начинать сезон с Суперкубка УЕФА — очень здорово. Для игроков "ПСЖ" это первый подобный опыт. Мы — бойцы и всегда хотим сражаться за все возможные титулы. Победить один раз — это здорово, но мы хотим бороться за трофеи снова и снова.

    "Тоттенхэм" лучше готов физически, но за три недели мы не все растеряли. Видел это на тренировках. Хоть мы и не в лучшей физической форме, у нас команда высокого уровня», — цитирует бразильского защитника официальный сайт УЕФА.

    Финал Суперкубка между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» пройдет 13 августа в 22:00 (мск) в итальянском Удине. Прогноз на эту встречу можно увидеть по ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСЖ уверенно одолеет «шпор»
  • ПСЖ — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли «Динамо» взять реванш у «Краснодара»?
  • «Динамо» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Локомотив» будет настроен на победу
  • «Локомотив» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нарди — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Комесана — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Викинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры