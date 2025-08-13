Рахимов: Думаю, у «Фиорентины» есть интерес к Даку

Наставник казанскогопрокомментировал слухи о возможном интересе итальянскойк форварду команды

«Насколько правдивы сведения об интересе к Даку? "Фиорентина" должна продать Кина, я так понимаю, что к Даку есть интерес», — цитирует Рахимова сайт клуба.

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. За это время он провел 66 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 8 млн евро.

После четырех туров Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает шестое место с семью очками.