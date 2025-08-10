«Сочи» проиграл три стартовых тура и занимает последнее место в таблице. Хозяевам хотелось бы победить, но пока что у них это не выходит.
«Динамо» после поражения от «Краснодара» будет пытаться набрать 3 очка. В случае успеха клуб запишет на свой счет вторую победу в сезоне РПЛ и третью с учетом Кубка России.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 4.35 на победу «Сочи», 3.90 на ничью, 1.80 на победу «Динамо».
- На LiveSport эксперты предсказали победителя встречи. Подробнее в прогнозе.
- Искусственный интеллект считает, что матч выиграет «Динамо» со счетом 3:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.
