В четвертом туреи московскоепроведут очную встречу на стадионе «Фишт». Она состоится 10 августа в 18:00 мск.

«Сочи» проиграл три стартовых тура и занимает последнее место в таблице. Хозяевам хотелось бы победить, но пока что у них это не выходит.

«Динамо» после поражения от «Краснодара» будет пытаться набрать 3 очка. В случае успеха клуб запишет на свой счет вторую победу в сезоне РПЛ и третью с учетом Кубка России.

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 4.35 на победу «Сочи», 3.90 на ничью, 1.80 на победу «Динамо».

Искусственный интеллект считает, что матч выиграет «Динамо» со счетом 3:1.

