    «Сочи» — «Динамо»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Динамо Сочи Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В четвертом туре «Сочи» и московское «Динамо» проведут очную встречу на стадионе «Фишт». Она состоится 10 августа в 18:00 мск.

    «Сочи» проиграл три стартовых тура и занимает последнее место в таблице. Хозяевам хотелось бы победить, но пока что у них это не выходит.

    «Динамо» после поражения от «Краснодара» будет пытаться набрать 3 очка. В случае успеха клуб запишет на свой счет вторую победу в сезоне РПЛ и третью с учетом Кубка России.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 4.35 на победу «Сочи», 3.90 на ничью, 1.80 на победу «Динамо».

    • На LiveSport эксперты предсказали победителя встречи. Подробнее в прогнозе.

    • Искусственный интеллект считает, что матч выиграет «Динамо» со счетом 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

