«Палермо» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция

«Манчестер Сити» проведет товарищеский матч в Палермо против одноименного клуба из Серии B, который возглавляет Филиппо Индзаги. За ходом матча вы можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Палермо — Манчестер Сити 0:1 Палермо: Альфред Гомис, Салим Диаките, Маттья Бани, Пьетро Чеккарони, Томмазо Ауджелло, Клаудио Гомес, Якопо Сегре, Филиппо Раноккья, Эммануэль Гьяси, Йоэль Похьянпало, Маттео Брунори Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Райан Айт Нури, Джон Стоунс, Абдукодир Хусанов, Рико Льюис, Эрлинг Холанд, Омар Мармуш, Райан Шерки, Оскар Бобб, Николас Гонсалес, Nico O'Reilly

Ход матча

38' Заработал угловой «Палермо».

36' Попытались организовать атаку хозяева, но подача на Похъянпало оказалась в руках Траффорда!

34' Опасно! Раскатали «горожане» хозяев поля, Холанн скинул мяч на Аит-Нури, но алжирец пробил выше ворот!

33' Тотальное доминирование во владении мячом от игроков «Сити» — тяжело палермитанцам отобрать мяч у манкунианцев.

30' Желтая карточка у Оджелло за фол в центре поля.

28' Похъянпало бьет головой, но финский форвард оказался в офсайде.

26' Тут же команды отправляются на водопой.

25' ГОЛ! 0:1! Эрлинг Холанн открывает счет в матче точным ударом в нижний угол Гомиса!

24' Не радует нас до сих пор матч Англо-палернитанского кубка опасными моментами.

20' Продолжает контролировать мяч «Сити». Бобб зарабатывает фол на себе.

18' Очень сильная подача — будет удар от ворот.

17' Штрафной на левом фланге заработал «Сити».

14' Раннокья бьет — Траффорд без проблем ловит мяч.

12' После ярких первых минут встречи игра стала спокойнее.

9' Перехватывает инициативу «Сити», но пока удары по воротам «Палермо» блокируются защитниками «орлов»

5' Момент! Похъянпало мог замыкать навес, но финский форвард не смог в акробатическом прыжке замкнуть подачу! Бодро начали встречу подопечные Индзаги-старшего!

3' Опасно! Чеккароне мог открывать счет, но мяч прошел рядом со штангой после удара головой от защитника «Палермо»!

3' Угловой заработал «Палермо» на старте игры.

1' «Сити» развел мяч с центра поля, игра началась!

До матча

22:09 Команды вышли на поле, практически все готово для начала встречи.

22:05 «Палермо навсегда» и братья Галлахеры в форме «Палермо» — именно так выглядит перфоманс болельщиков хозяев. Красиво смотрится стадион в клубных цветах сицилийского клуба.

22:03 Стоит отметить, что матч пройдет в рамках Англо-палермитанского кубка, так как история клуба берет свое начало от английских моряков. Как и ряд иных итальянских клубов, к слову.

22:00 Команды явно не торопятся выходить на поле, ведь там сейчас выступает местная поп-певица Rose Villain.

21:50 Данная встреча примечательна также тем фактом, что 80% акций «Палермо» принадлежат City Football Group, в который также входит и «Манчестер Сити», чьи хозяева являются основателями данного холдинга.

21:35 Матч пройдет в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера», который вмещает 36 349 зрителей.

Стартовые составы

«Палермо»: Гомис, Брунори, Диаките, Бани, Гомес, Гьяси, Оджелло, Похьянпало, Раноккья, Сердже, Чеккарони.

«Манчестер Сити»: Траффорд, Аит Нури, Бобб, Льюис, Мармуш, Нико, О'Райлли, Стоунз, Холанн, Хусанов, Шерки.

«Палермо»

«Палермо» в минувшем сезоне Серии B занял 8-е место с 52 очками после 38 встреч и попал в первый раунд стыковых встреч за выход в высший дивизион итальянского футбола, где сразу же вылетел от «Юве Стабии» (0:1).

В межсезонье сицилийцы поменяли тренера — вместо работавшего в прошлом сезоне Алессио Дионизи на тренерский мостик «розанеро» вступил выведший «Пизу» в Серию А Филиппо Индзаги.

«Орлы» провели с новым тренером пять товарищеских встреч, которые все завершились победами.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы завершила минувший сезон без трофеев впервые за 8 лет. «Горожане» были близки к победе в Кубке Англии, но проиграли в решающем матче «Кристал Пэлас». В чемпионате страны «Ман Сити» до последнего тура мог остаться за бортом зоны Лиги чемпионов, но в итоге занял 3-е место в АПЛ с 71 баллом в активе.

Предсезонных матчей у «Сити» не было из-за прошедшего в июне-июле Клубного чемпионата мира, где английская команда проиграла в 1/8 финала турнира «Аль-Хилялю» (3:4), который, к слову, тренирует младший брат главного тренера сегодняшних оппонентов манкунианцев — Симоне Индзаги.

Личные встречи

Команды никогда в своей истории прежде не играли друг против друга.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30.