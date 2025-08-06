Сторожук попрощался с футболистами «Ахмата»

Российский тренер, который до этого тренировал, попрощался с грозненским клубом. Об этом сообщила пресс-служба «Ахмата».

5 августа «Ахмат» сообщил о расторжении контракта с тренером после четырех поражений во всех турнирах на старте сезона-2025/26. Ожидается, что грозненскую команду возглавит Станислав Черчесов.

«Бывший главный тренер грозненцев Александр Сторожук попрощался с коллективом. Специалист пожелал удачи команде и поблагодарил каждого за совместную работу. Футболисты "Ахмата" также пожелали Александру Александровичу всего самого хорошего! » — говорится в заявлении «Ахмата».