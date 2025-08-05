Тюкавин рассказал, когда он может вернуться на поле

Форвардзаявил, когда он может вернуться на поле после травмы.

До этого игрок получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Тюкавин выбыл минимум на полгода.

«Когда меня ждать на поле? В сентябре, после паузы на матчи сборной, тренерский штаб станет оценивать мою готовность, участие в игре, как я взаимодействую с партнерами. Вообще не забыл ли, что такое футбол, как бить по мячу», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

Летом у «Динамо» сменился главный тренер. Московский клуб возглавил Валерий Карпин.