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    Тюкавин рассказал, когда он может вернуться на поле

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    Форвард «Динамо» Константин Тюкавин заявил, когда он может вернуться на поле после травмы.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    До этого игрок получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Тюкавин выбыл минимум на полгода.

    «Когда меня ждать на поле? В сентябре, после паузы на матчи сборной, тренерский штаб станет оценивать мою готовность, участие в игре, как я взаимодействую с партнерами. Вообще не забыл ли, что такое футбол, как бить по мячу», — приводит слова Тюкавина «Спорт-Экспресс».

    Летом у «Динамо» сменился главный тренер. Московский клуб возглавил Валерий Карпин.

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