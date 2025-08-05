«Энфилд», дебюты, последняя репетиция перед сезоном: «Ливерпуль» дважды за день обыграл «Атлетик»

«Ливерпуль» провёл на «Энфилде» насыщенный день: два состава, две победы и целый ряд ответов на предсезонные вопросы. Днём блистал 16-летний Рио Нгумоха, вечером феерил Коди Гакпо. В перерывах — овации в честь Диогу Жоты и дебюты новых звёзд, включая Флориана Вирца. Это был полноценный футбольный фестиваль и очень качественный разогрев перед сезоном.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Ливерпуль — Атлетик 3:2 Голы: 1:0 Мохамед Салах (14'), 1:1 Ойан Сансет (29'), 2:1 Коди Матес Гакпо (55'), 2:2 Коди Матес Гакпо (автогол) (64'), 3:2 Коди Матес Гакпо (70') Ливерпуль: Георгий Мамардашвили, Жереми Фримпонг (Amara Nallo, 72'), Ибраима Конате, Милош Керкез, Ватару Эндо, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Мохамед Салах, Флориан Вирц (Will Wright, 74'), Коди Матес Гакпо, Уго Экитике (Федерико Кьеза, 57') Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро, Юри Берчиче (Aimar Dunabeitia, 75'), Даниэль Вивиан, Хесус Аресо, Ойан Сансет (Пейо Уртасун, 43'), Микель Хаурегисар, Иньиго Руис де Галарета (Унай Венседор, 78'), Мароан Саннади (Johaneko Louis-Jean, 78'), Нико Уильямс (Урко Исета, 78'), Иньяки Уильямс (Аду Арес, 82') Предупреждение: Иньиго Руис де Галарета (53')

Нгумоха и молодёжь против первой команды «Атлетика»

Первую игру Арне Слот начал с миксом из опытных и молодых игроков — и уже к пятой минуте «Ливерпуль» вёл 2:0. Рио Нгумоха, которому только предстоит отпраздновать 17-летие, в очередной раз доказал, что готов к взрослому футболу: мощный рывок с центра поля, изящный удар в угол — и первый гол. Через три минуты — умный откат на Нуньеса после скидки головой. А дальше — только лучше.

Рио Нгумоха gettyimages.com

Шотландец Бен Доук добавил третий, продавив фланг и пробив с непростого угла. Четвёртый — на счету Харви Эллиотта, который замкнул комбинацию с участием Цимикаса и Нуньеса. Ответный гол «Атлетика» получился символическим — Гурусета замкнул навес, но для «Ливерпуля» это уже ничего не решало.

Но кажется, что намного важнее голов были эмоции. На 20-й минуте обе игры останавливались — «Энфилд» вспоминал Диого Жоту. Аплодисменты, скандирования, венки от Фила Томпсона и президента басков — день памяти был встроен в каждый эпизод.

Президенты клубов с венками в память о Жоте gettyimages.com

Дебют Виртца, дубль Гакпо и чуть не упущенная победа

Во второй игре Слот выкатил почти оптимальный состав. Впервые в старте вышли Мамардашвили, Керкез, Экитике, Фримпонг и, конечно, Виртц. Немец сразу показал, почему за него боролись топ-клубы: тонкие обострения, движение без мяча и прессинг — он вписался моментально. Каждое касание — восторг домашних трибун.

Флориан Вирц gettyimages.com

На 14-й минуте Салах открыл счёт с подачи Экитике, но баски быстро отыгрались после стандарта — отличился Сансет. Во втором тайме Гакпо вновь вывел «Ливерпуль» вперёд, но тут же срезал мяч в свои ворота после углового. Казалось, 2:2 — финал, но через пару минут тот же Гакпо мощно пробил с линии вратарской и принёс победу — и заодно повторил празднование Диого Жоты.

Коди Гакпо gettyimages.com

Могло быть и 4:2, но Салах с пенальти запустил мяч в космос, а новичок Уилл Райт не реализовал момент один на один.

Контрасты и выводы: Гакпо, Виртц, центр обороны

День со сдвоенными матчами показал, насколько глубока и пластична атака «Ливерпуля». Экитике явно в порядке, Гакпо — в своей лучшей форме, Салах — в привычной роли катализатора. Но в то же время возникает вопрос: а куда в эту схему влезет Александр Исак, если трансфер всё-таки состоится?

Ливерпуль — Атлетик gettyimages.com

Беспокойство вызывает и оборона: Робертсон играл в центре защиты в первой игре, Эндо и Гравенберх — в подмене. При отсутствии Ван Дейка и Гомеса (травма и болезнь) опций было откровенно мало. Продажа Джарелла Куанса в «Байер» пока не компенсирована, а в сезоне это может дорого обойтись.

«Энфилд» вышел из летней спячки, молодёжь рвётся в основу, а болельщики готовы к новому сезону. Теперь — к матчу за Суперкубок. 10 августа, «Уэмбли», первый матч за трофей в английском сезоне.