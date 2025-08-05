«Энфилд», дебюты, последняя репетиция перед сезоном: «Ливерпуль» дважды за день обыграл «Атлетик»

Нгумоха и молодёжь против первой команды «Атлетика»
Первую игру Арне Слот начал с миксом из опытных и молодых игроков — и уже к пятой минуте «Ливерпуль» вёл 2:0. Рио Нгумоха, которому только предстоит отпраздновать 17-летие, в очередной раз доказал, что готов к взрослому футболу: мощный рывок с центра поля, изящный удар в угол — и первый гол. Через три минуты — умный откат на Нуньеса после скидки головой. А дальше — только лучше.
Шотландец Бен Доук добавил третий, продавив фланг и пробив с непростого угла. Четвёртый — на счету Харви Эллиотта, который замкнул комбинацию с участием Цимикаса и Нуньеса. Ответный гол «Атлетика» получился символическим — Гурусета замкнул навес, но для «Ливерпуля» это уже ничего не решало.
Но кажется, что намного важнее голов были эмоции. На 20-й минуте обе игры останавливались — «Энфилд» вспоминал Диого Жоту. Аплодисменты, скандирования, венки от Фила Томпсона и президента басков — день памяти был встроен в каждый эпизод.
Дебют Виртца, дубль Гакпо и чуть не упущенная победа
Во второй игре Слот выкатил почти оптимальный состав. Впервые в старте вышли Мамардашвили, Керкез, Экитике, Фримпонг и, конечно, Виртц. Немец сразу показал, почему за него боролись топ-клубы: тонкие обострения, движение без мяча и прессинг — он вписался моментально. Каждое касание — восторг домашних трибун.
На 14-й минуте Салах открыл счёт с подачи Экитике, но баски быстро отыгрались после стандарта — отличился Сансет. Во втором тайме Гакпо вновь вывел «Ливерпуль» вперёд, но тут же срезал мяч в свои ворота после углового. Казалось, 2:2 — финал, но через пару минут тот же Гакпо мощно пробил с линии вратарской и принёс победу — и заодно повторил празднование Диого Жоты.
Могло быть и 4:2, но Салах с пенальти запустил мяч в космос, а новичок Уилл Райт не реализовал момент один на один.
Контрасты и выводы: Гакпо, Виртц, центр обороны
День со сдвоенными матчами показал, насколько глубока и пластична атака «Ливерпуля». Экитике явно в порядке, Гакпо — в своей лучшей форме, Салах — в привычной роли катализатора. Но в то же время возникает вопрос: а куда в эту схему влезет Александр Исак, если трансфер всё-таки состоится?
Беспокойство вызывает и оборона: Робертсон играл в центре защиты в первой игре, Эндо и Гравенберх — в подмене. При отсутствии Ван Дейка и Гомеса (травма и болезнь) опций было откровенно мало. Продажа Джарелла Куанса в «Байер» пока не компенсирована, а в сезоне это может дорого обойтись.
«Энфилд» вышел из летней спячки, молодёжь рвётся в основу, а болельщики готовы к новому сезону. Теперь — к матчу за Суперкубок. 10 августа, «Уэмбли», первый матч за трофей в английском сезоне.