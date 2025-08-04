Капитан «Зенит» прокомментировал матч с ЦСКА

Дуглас Сантос Фото: globallookpress.com
«После перерыва нам удалось сыграть интенсивно и агрессивно. Этого нам не хватило в первой половине матча, но к счастью, мы исправились. У нас было больше моментов забить, мы создавали больше соперника. Это то, что мы должны делать в каждой игре с первой до последней минуты», — сказал Сантос в эфире «Матч ТВ».
После первого тайма питерский клуб уступал со счетом 0:1, но смог уйти от поражения после гола Александра Соболева с пенальти на 78-й минуте. В 4-м туре «Зенит» отправится в гости к «Ахмату». Игра пройдет 9 августа.