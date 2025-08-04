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    Капитан «Зенит» прокомментировал матч с ЦСКА

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    Капитан «Зенита» Дуглас Сантос подвел итоги матча с ЦСКА (1:1) в рамках 3-го тура РПЛ и сообщил, чего не хватило его команде для успешного результата.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «После перерыва нам удалось сыграть интенсивно и агрессивно. Этого нам не хватило в первой половине матча, но к счастью, мы исправились. У нас было больше моментов забить, мы создавали больше соперника. Это то, что мы должны делать в каждой игре с первой до последней минуты», — сказал Сантос в эфире «Матч ТВ».

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    После первого тайма питерский клуб уступал со счетом 0:1, но смог уйти от поражения после гола Александра Соболева с пенальти на 78-й минуте. В 4-м туре «Зенит» отправится в гости к «Ахмату». Игра пройдет 9 августа.

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