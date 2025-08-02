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    Ташуев: «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА

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    Бывший главный тренер ряда российских клубов Сергей Ташуев высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и ЦСКА в третьем туре РПЛ.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Важный матч, будет сумасшедшая поддержка, забитые трибуны. ЦСКА перестраивает игру, ищет, и пока все складывается удачно. "Зенит" — команда более закаленная. Семак сделал ротацию в Кубке, дал лидерам отдохнуть, поэтому я думаю, что фаворитом в этой встрече в значительной степени является "Зенит".

    Игра будет интересной. ЦСКА старается играть в креативный футбол, владея мячом, что тоже нравится "Зениту". Поэтому я думаю, что игра не будет закрытой, а будет атакой на атаку. Посмотрим, как в итоге сложится игра», — приводит слова Ташуева «Советский спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 3 августа, и начнется в 18:00 мск.

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