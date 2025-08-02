Ташуев: «Зенит» — фаворит в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер ряда российских клубоввысказался о предстоящем матче междув третьем туре РПЛ.

«Важный матч, будет сумасшедшая поддержка, забитые трибуны. ЦСКА перестраивает игру, ищет, и пока все складывается удачно. "Зенит" — команда более закаленная. Семак сделал ротацию в Кубке, дал лидерам отдохнуть, поэтому я думаю, что фаворитом в этой встрече в значительной степени является "Зенит".

Игра будет интересной. ЦСКА старается играть в креативный футбол, владея мячом, что тоже нравится "Зениту". Поэтому я думаю, что игра не будет закрытой, а будет атакой на атаку. Посмотрим, как в итоге сложится игра», — приводит слова Ташуева «Советский спорт».

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Игра пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 3 августа, и начнется в 18:00 мск.