Нойер может вернуться в сборную Германии

Вратарь мюнхенской «Баварии»может вновь надеть футболку сборной Германии на фоне нестабильной ситуации с текущим первым номером команды —. Об этом сообщает Bild

По информации источника, 39-летний Нойер, завершивший карьеру в национальной команде в августе 2024 года, готов рассмотреть возвращение, если с таким предложением лично обратится главный тренер сборной Юлиан Нагельсман. Поводом для возможного камбэка стали как проблемы тер Штегена в «Барселоне», так и его недавняя операция на пояснице, из-за которой голкипер выбыл минимум на 3-4 месяца.

Нойер защищал цвета сборной Германии с 2009 по 2024 год. За это время он провёл 124 матча, пропустил 118 голов и в 51 игре сохранил ворота в неприкосновенности.