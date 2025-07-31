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    Нойер может вернуться в сборную Германии

    Футбол Футбол Германии Бавария Сборная Германии
    Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер может вновь надеть футболку сборной Германии на фоне нестабильной ситуации с текущим первым номером команды — Марком-Андре тер Штегеном. Об этом сообщает Bild.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    По информации источника, 39-летний Нойер, завершивший карьеру в национальной команде в августе 2024 года, готов рассмотреть возвращение, если с таким предложением лично обратится главный тренер сборной Юлиан Нагельсман. Поводом для возможного камбэка стали как проблемы тер Штегена в «Барселоне», так и его недавняя операция на пояснице, из-за которой голкипер выбыл минимум на 3-4 месяца.

    Нойер защищал цвета сборной Германии с 2009 по 2024 год. За это время он провёл 124 матча, пропустил 118 голов и в 51 игре сохранил ворота в неприкосновенности.

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