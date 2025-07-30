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    • Sky Sport: «Ливерпуль» согласовал контракт с Александером Исаком
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    Sky Sport: «Ливерпуль» согласовал контракт с Александером Исаком

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    «Ливерпуль» достиг устной договоренности с Александером Исаком о контракте до 2031 года, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

    Александер Исак
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    Александер Исак

    Шведский форвард хочет перейти в «красных» уже в это трансферное окно, и клубы находятся в процессе переговоров. «Ливерпуль» предлагает Исаку зарплату примерно на уровне, сопоставимом с контрактом Юго Экитике.

    По последним данным, «Ньюкасл» хочет получить около 150 миллионов фунтов за форварда, что может сделать трансфер самым дорогим в истории мерсисайдского клуба и одним из рекордных в АПЛ.

    Сообщается, что «Ливерпуль» готов направить улучшенное предложение и ведет работу над сделкой. Исак уже согласовал личный контракт с «Ливерпулем» сроком до 2030/2031 года с зарплатой порядка 15 миллионов евро в год.

    В прошлом сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Исак провел 34 матча, забив 23 гола и сделав шесть ассистов

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