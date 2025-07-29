«Краснодар» проиграл «Локомотиву» и после этого намерен реабилитироваться после неудачи. В очных матчах против «Крыльев» «быки» последние сезоны выглядели уверенно. В пяти играх 3 победы и две ничьи.
Понятно, что самарский клуб также не собирается стелить красную дорожку к своим воротам. В прошлый раз в Краснодаре «Крылья Советов» смогли добиться ничьи 1:1. Посмотрим, чем в итоге закончится это противостояние.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом — 1.47 и 6.10 соответствтенно.
- Прогноз LiveSport: результативность «Краснодара» принесет свои плоды.
- Искусственный интеллект: его ставка на минимальную победу «быков» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Краснодар» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.
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