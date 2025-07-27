Слишкович — о ничьей с «Динамо» Мх: Мы не сыграли так, как хотели

Главный тренервысказался о ничейном результате в матче 2-го тура РПЛ с махачкалинским(1:1).

«Мы не сыграли так, как хотели. Мы не держали мяч. Мы позволили сопернику играть в футбол, который хотело "Динамо". Прошу прощения у болельщиков, на это было больно смотреть.

Наши полузащитники делали много касаний, не могу быть этим доволен. Нам нужно срочно все поправить. Из позитивного… Мы хотели выиграть матч и шли вперед. У команды есть характер. Всегда есть негативные и позитивные вещи», — сказал Слишкович «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 2 очками в активе. В следующей встрече команда Владимира Слишковича сыграет против «Рубина» 31-го июля.