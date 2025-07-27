ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки ЦСКА празднуют голКруговой в одиночку выиграл матч для ЦСКА: «Ахмат» не удержал преимущество
  • 22:03
    • «Рубин» совершил камбэк и сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ
  • 20:08
    • «Авангард» подписал контракт с Потуральски
  • 19:28
    • «Оренбург» и «Динамо» Мх сыграли вничью в матче РПЛ
  • 19:16
    • «Рубин» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 16:57
    • ЦСКА победил «Ахмат», Круговой сделал дубль
    Все новости спорта

    Слишкович — о ничьей с «Динамо» Мх: Мы не сыграли так, как хотели

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Динамо-Махачкала
    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о ничейном результате в матче 2-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:1).

    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»

    «Мы не сыграли так, как хотели. Мы не держали мяч. Мы позволили сопернику играть в футбол, который хотело "Динамо". Прошу прощения у болельщиков, на это было больно смотреть.

    Наши полузащитники делали много касаний, не могу быть этим доволен. Нам нужно срочно все поправить. Из позитивного… Мы хотели выиграть матч и шли вперед. У команды есть характер. Всегда есть негативные и позитивные вещи», — сказал Слишкович «Матч ТВ».

  • РПЛ. «Динамо» выиграло у «Ростова», «Краснодар» проиграл «Локомотиву», «Зенит» сыграл вничью с «Рубином»
  • Обзор матчей 2-го тура российской Премьер-лиги
  • Сегодня

    • После этого матча «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 2 очками в активе. В следующей встрече команда Владимира Слишковича сыграет против «Рубина» 31-го июля.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шмели» мгновенно ужалят «моряков»
  • «Урал» — «Черноморец» Нв. Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Разгромит ли «Црвена Звезда» «Линкольн»?
  • «Црвена Звезда» — «Линкольн». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Дефенса и Хустисия» добудет три очка
  • «Сентраль Кордоба» — «Дефенса и Хустисия». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.98
  • Экспресс дня 28 июля
  • Завтра в 20:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Урал — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Линкольн
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Сентраль Кордоба — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Депортиво Риестра — Атлетико Тукуман
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Хегельман — Ритеряй
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Шяуляй — Дайнава
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Жакмо — Марино
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Осигве — Баптист
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры