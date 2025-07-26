Мусаев: Очень легкие мячи пропустили, нельзя так пропускать

Главный тренервысказался о матче против(0:3).

«В первом же подходе к нашим воротам пропустили гол. Дальше играли с преимуществом, оказывали давление, но не хватало доставок в штрафную, нужно было играть вертикально. Очень легкие мячи пропустили, нельзя так пропускать, в прошлом сезоне не позволяли соперникам такую роскошь. Расстраивает игра, вроде бы матч проходил при нашем преимуществе, но нельзя так ошибаться в обороне», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» смог набрать шесть очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Краснодар» с 3 очками занимает шестую строчку.

В следующем туре «Краснодар» 2 августа в родных стенах примет «Динамо», а «Локомотив» в этот же день сыграет на выезде с «Пари НН».