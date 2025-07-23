Лоськов объяснил, почему не появляются хорошие футболисты

Легенда московского «Локомотива»назвал основную причину, почему в России редко появляются качественные футболисты.

«Интернет, телефоны, игры — бич молодёжи. Когда всего этого не было, дети собирались во дворах и играли — летом в футбол, зимой в хоккей. И родители им показывали в этом пример — я по себе помню.

А теперь все сидят в интернете, на улицу никто не выходит. Дворы пустые. Коробки настроили, а в них никого нет. Вот проблема. Откуда раньше все футболисты выходили? Со дворов. "Кожаный мяч", "Золотая шайба" — это же всё дворовые соревнования были. А теперь и нет такого почти», — рассказал Лоськов «Чемпионату».

Лоськов играл за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, а затем с 2010 по 2013 год, был капитаном клуба. Сейчас работает в структуре железнодорожников.