ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий КовтунЮрий Ковтун: «Балтика» могла и выиграть, особых шансов у «Динамо» не было
    Все новости спорта

    «Виктория» — «Серветт»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Виктория Пльзень Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В чешском городе Пльзень на «Дусан Арене» 22 июля местный клуб «Виктория» и швейцарский «Серветт» проведут очный матч в рамках отбора Лиги чемпионов. Начало в 20:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Вице-чемпион Чехии провел насыщенную предсезонку и уже провел первый официальный поединок, в котором разгромил «Пардубице» 5:1. Хозяева серьезно настроены на то, чтобы продолжить удачный старт сезона.

    «Серветт» перед матчем имеет 3 победы подряд в контрольных поединках. В последнем он обыграл «Сент-Этьен» 3:2.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Команды уже встречались между собой. В прошлом сезоне они играли в квалификации Лиги конференций и за два поединка не открыли счет. Все решилось в серии пенальти.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Фаворитом букмекеров является «Виктория»: 1.48 на победу хозяев, 4.40 на ничью, 6.50 на победу гостей.

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 1.85.

    • Искусственный интеллект ставки на победу «Виктории» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Виктория» — «Серветт» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шотландцы окажутся сильнее «Панатинаикоса»?
  • «Рейнджерс» — «Панатинаикос». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Англичанки уверенно проследуют в финал
  • Англия (ж) — Италия (ж). Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Испанки начнут без прелюдий
  • Германия (ж) — Испания (ж). Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 23 июля
  • Завтра в 19:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Англия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Германия (ж) — Испания (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шелбурн — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Будучность — Милсами
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Олимпия Любляна — Интер Эскальдес
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ТНС — Дифферданж
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры