В чешском городе Пльзень на «Дусан Арене» 22 июля местный клуби швейцарскийпроведут очный матч в рамках отбора Лиги чемпионов. Начало в 20:00 мск.

Вице-чемпион Чехии провел насыщенную предсезонку и уже провел первый официальный поединок, в котором разгромил «Пардубице» 5:1. Хозяева серьезно настроены на то, чтобы продолжить удачный старт сезона.

«Серветт» перед матчем имеет 3 победы подряд в контрольных поединках. В последнем он обыграл «Сент-Этьен» 3:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Команды уже встречались между собой. В прошлом сезоне они играли в квалификации Лиги конференций и за два поединка не открыли счет. Все решилось в серии пенальти.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Фаворитом букмекеров является «Виктория»: 1.48 на победу хозяев, 4.40 на ничью, 6.50 на победу гостей.

Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 1.85.

Искусственный интеллект ставки на победу «Виктории» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Виктория» — «Серветт» смотрите на LiveCup.Run.

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