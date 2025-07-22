Вице-чемпион Чехии провел насыщенную предсезонку и уже провел первый официальный поединок, в котором разгромил «Пардубице» 5:1. Хозяева серьезно настроены на то, чтобы продолжить удачный старт сезона.
«Серветт» перед матчем имеет 3 победы подряд в контрольных поединках. В последнем он обыграл «Сент-Этьен» 3:2.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Команды уже встречались между собой. В прошлом сезоне они играли в квалификации Лиги конференций и за два поединка не открыли счет. Все решилось в серии пенальти.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Фаворитом букмекеров является «Виктория»: 1.48 на победу хозяев, 4.40 на ничью, 6.50 на победу гостей.
- Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Искусственный интеллект ставки на победу «Виктории» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Виктория» — «Серветт» смотрите на LiveCup.Run.
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