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    The Telegraph: «Манчестер Юнайтед» снизит цену на несколько игроков

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед Трансферы
    «Манчестер Юнайтед» снизил финансовые требования по игрокам, на которых новый главный тренер Рубен Аморим не рассчитывает.

    Алехандро Гарначо
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    Алехандро Гарначо

    Ранее из команды были отстранены от тренировок и предсезонного тура в США такие футболисты, как Алехандро Гарначо, Тирелл Маласиа, Джейдон Санчо и Антони.

    По информации The Telegraph, клуб готов расстаться с Гарначо примерно за 40 миллионов фунтов, тогда как ранее его стоимость оценивалась в 60–70 миллионов. На игрока претендуют «Астон Вилла», «Тоттенхэм», «Челси» и несколько зарубежных клубов, но сам аргентинец предпочел бы остаться в АПЛ.

    Снижение трансферных цен вызвано желанием ускорить продажи и перестроить состав в соответствии с тактическими требованиями Аморима.

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