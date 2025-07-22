The Telegraph: «Манчестер Юнайтед» снизит цену на несколько игроков

снизил финансовые требования по игрокам, на которых новый главный тренерне рассчитывает.

Ранее из команды были отстранены от тренировок и предсезонного тура в США такие футболисты, как Алехандро Гарначо, Тирелл Маласиа, Джейдон Санчо и Антони.

По информации The Telegraph, клуб готов расстаться с Гарначо примерно за 40 миллионов фунтов, тогда как ранее его стоимость оценивалась в 60–70 миллионов. На игрока претендуют «Астон Вилла», «Тоттенхэм», «Челси» и несколько зарубежных клубов, но сам аргентинец предпочел бы остаться в АПЛ.

Снижение трансферных цен вызвано желанием ускорить продажи и перестроить состав в соответствии с тактическими требованиями Аморима.