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    Агент Миранчука: Антон не горит желанием менять клуб или возвращаться в Россию

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    Агент полузащитника «Сьона» Антона Миранчука Владимир Кузьмичев высказался о будущем россиянина в клубе.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Не было контактов по переходу ни со мной, ни с нашими партнерами. Информации от спортивного департамента клуба также не поступало.

    Прошлый сезон у команды выдался не самым выдающимся, но Антон не горит желанием менять клуб или возвращаться в Россию. Если будет предложение, которое устроит как клуб, так и Миранчука, тогда, конечно, будем рассматривать», — цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

    Ранее была информация, что 29-летний Миранчук может покинуть стан «Сьона» уже этим летом.

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