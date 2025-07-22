Агент Миранчука: Антон не горит желанием менять клуб или возвращаться в Россию

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
«Не было контактов по переходу ни со мной, ни с нашими партнерами. Информации от спортивного департамента клуба также не поступало.
Прошлый сезон у команды выдался не самым выдающимся, но Антон не горит желанием менять клуб или возвращаться в Россию. Если будет предложение, которое устроит как клуб, так и Миранчука, тогда, конечно, будем рассматривать», — цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».
Ранее была информация, что 29-летний Миранчук может покинуть стан «Сьона» уже этим летом.