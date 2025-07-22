Агент Миранчука: Антон не горит желанием менять клуб или возвращаться в Россию

Агент полузащитникавысказался о будущем россиянина в клубе.

«Не было контактов по переходу ни со мной, ни с нашими партнерами. Информации от спортивного департамента клуба также не поступало.

Прошлый сезон у команды выдался не самым выдающимся, но Антон не горит желанием менять клуб или возвращаться в Россию. Если будет предложение, которое устроит как клуб, так и Миранчука, тогда, конечно, будем рассматривать», — цитирует Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

Ранее была информация, что 29-летний Миранчук может покинуть стан «Сьона» уже этим летом.