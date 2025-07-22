Источник: Агент Дюмфриса ведет переговоры с «Барселоной»

Агент защитника, продолжает активно настаивать на его переходе в

По данным журналиста Джанлуиджи Лонгари, Мендеш ведет переговоры с каталонским клубом, несмотря на первоначальный отказ из-за высокой суммы отступных в 25 миллионов евро.

В контракте Дюмфриса прописана отступная сумма именно в 25 миллионов евро, что выгодно для «Барселоны», если успеть оформить сделку до окончания срока действия клаусулы, который, по информации, действует до конца июля.

Жорже Мендеш, имея крепкие связи с «Барселоной» и ее президентом Жоаном Лапортой, продолжает подталкивать клуб к подписанию 29-летнего нидерландца в летнее трансферное окно 2025 года.

В сезоне-2024/25 Дюмфрис сыграл 47 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и шестью результативными передачами.