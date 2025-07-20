Семак — об ошибке Латышонка: Очень важно, что после ошибки он играл уверенно

Главный тренерподелился мнением по поводу результативной ошибки вратаря своей командыв матче 1-го тура РПЛ против(2:1).

«У всех вратарей, какой бы уровень ни был, у всех случаются ошибки. Это футбол и игра ошибок. А что касается Латышонка, на мой взгляд, очень важно, что после ошибки он продолжал играть, играл уверенно. Ошибка не выбила его из колеи. Так и нужно поступать! Ошибки будут, просто ошибки вратарей бросаются в глаза гораздо более явно, чем любая другая ошибка. В центре поля это тоже ощущается. Если в атаке кто-то ошибается, не так опасно, не так бросается в глаза. Но что делать. Будем работать для того, чтобы таких ошибок не было и мы играли лучше. Это касается всей команды», — сказал Семак на пресс-конференции.

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Следующий матч «Зенит» проведет 27 июля против казанского «Рубина».