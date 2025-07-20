ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянНа развилке. Куда Сперцян уходит из «Краснодара» — в «ПСЖ» или Ла Лигу?
  • 22:37
    • «Рубин» всухую обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
  • 20:07
    • «Зенит» выиграл у «Ростова» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Семак — об ошибке Латышонка: Очень важно, что после ошибки он играл уверенно

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Ростов
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу результативной ошибки вратаря своей команды Евгения Латышонка в матче 1-го тура РПЛ против «Ростова» (2:1).

    Евгений Латышонок
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Латышонок

    «У всех вратарей, какой бы уровень ни был, у всех случаются ошибки. Это футбол и игра ошибок. А что касается Латышонка, на мой взгляд, очень важно, что после ошибки он продолжал играть, играл уверенно. Ошибка не выбила его из колеи. Так и нужно поступать! Ошибки будут, просто ошибки вратарей бросаются в глаза гораздо более явно, чем любая другая ошибка. В центре поля это тоже ощущается. Если в атаке кто-то ошибается, не так опасно, не так бросается в глаза. Но что делать. Будем работать для того, чтобы таких ошибок не было и мы играли лучше. Это касается всей команды», — сказал Семак на пресс-конференции.

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч «Зенит» проведет 27 июля против казанского «Рубина».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА выдаст мощный старт в первом туре РПЛ?
  • «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли Мпетши-Перрикар пройти первый круг в Вашингтоне?
  • Мпетши-Перрикар — Вукич. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Бруксби продлит серию поражений Нисиоки?
  • Нисиока — Бруксби. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 21 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нисиока — Бруксби
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Потапова — Мбоко
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Родина — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Кауно Жальгирис — Дайнава
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Осака — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры